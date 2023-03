La Juventus è sempre al centro delle indiscrezioni di Calciomercato. Secondo alcuni rumor la società torinese nella prossima stagione cercherà di valorizzare giovani di qualità, a fianco di giocatori di esperienza. Non è un caso che si parli di una volontà della società bianconera di confermare per almeno un'altra stagione Angel Di Maria.

Potrebbero invece partire quei giocatori che sono seguiti da molto società importanti: in tal senso si parla molto di Dusan Vlahovic, in particolar modo il Corriere dello Sport che sottolinea come con un'offerta da 100 milioni di euro potrebbe lasciare Torino: sarebbe questa la valutazione di mercato decisa dalla società bianconera per il centravanti, che nel mercato di gennaio del 2022 era stato pagato circa 75 milioni di euro.

Possibile la cessione di Vlahovic a giugno, la Juventus lo valuterebbe almeno 100 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus lascerebbe partire Dusan Vlahovic di fronte a un'offerta da 100 milioni. Tale somma sarebbe utilizzata per rinforzare la rosa, senza considerare che in tal caso alleggerirebbe di molto anche il monte ingaggi. Vlahovic è infatti uno dei giocatori che più guadagna nella società bianconera, con 7 milioni di stipendio all'anno. Sul giocatore serbo ci sarebbe un interesse del Manchester United, ma è stato accostato recentemente anche ad altri club come il Bayern Monaco e il Real Madrid.

Se la Juventus dovesse vendere Vlahovic potrebbe sostituirlo con Rasmus Hojlund, protagonista di una stagione importante con l'Atalanta.

Il danese classe 2003 si è trasferito nella società bergamasca nel recente calciomercato estivo dallo Sturm Graz per circa 20 milioni di euro e la sua valutazione di mercato è ora di circa 40 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe ringiovanire la rosa ulteriormente nel calciomercato estivo, ad esempio valorizzando dei giovani di sua proprietà che attualmente sono in prestito in altre società di Serie A.

Fra questi ci sarebbero il centrocampista Nicolò Rovella e il terzino Andrea Cambiaso, che stanno disputando una stagione importante rispettivamente la Monza e al Bologna.

Da valutare sarà anche anche l'eventuale promozione in prima squadra di giovani importanti che si stanno mettendo in evidenza fra Primavera bianconera e Juventus Next Gen, come per esempio Dean Hujsen e Kenan Yildiz.