La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Si lavora soprattutto a rinforzi per il settore difensivo, con il possibile acquisto di almeno due terzini, uno per la fascia sinistra ed uno per la destra. Nelle ultime settimane si è parlato soprattutto di una possibile offerta per Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica in scadenza di contratto con la società portoghese a giugno. Attualmente però il nome su cui la Juventus starebbe lavorando è Carlos Augusto, terzino brasiliano del Monza che oltre ad essere più giovane dello spagnolo (è un classe 1999, Grimaldo è del 1995), costerebbe di meno sul monte ingaggi.

In questa stagione il brasiliano sta dando un contributo importante all'annata calcistica del Monza avendo già segnato 5 gol e fornito 4 assist decisivi ai suoi compagni. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro ma il prezzo potrebbe diminuire a giugno, quando sarà ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la società lombarda.

Cambiaso potrebbe essere offerto al Monza per l'acquisto di Carlos Augusto

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato della Gazzetta dello Sport la Juventus starebbe valutando come rinforzo per la fascia sinistra difensiva Carlos Augusto del Monza. In scadenza di contratto a giugno 2024 il brasiliano piacerebbe a Massimiliano Allegri in quanto può giocare non solo come terzino sinistro ma anche tutta fascia a centrocampo nell'eventualità in cui il tecnico decidesse di schierare una Juventus con il 3-5-2 come in questa stagione.

La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro ma potrebbe diminuire a giugno, fra l'altro la Juventus sarebbe pronta ad inserire una contropartita tecnica per evitate l'esborso economico in contanti. Parliamo di Andrea Cambiaso, che sta disputando una stagione importante nel Bologna e può essere schierato su entrambe le fasce difensive.

La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro. Se ci fosse uno scambio di mercato potrebbe definirsi alla pari in quanto, come già sottolineato in precedenza, Carlos Augusto è ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con il Monza. Venderlo nel calciomercato estivo potrebbe essere una delle ultime possibilità per monetizzare dalla cessione del suo cartellino.

Il mercato della Juventus

Il sito calciomercato.com ha parlato anche del possibile rinforzo sulla fascia destra difensiva per la Juventus. Sono due i giocatori seguiti dalla società bianconera fra questi spicca Emil Holm, giocatore dello Spezia protagonista di una stagione importante con la società ligure e valutato circa 20 milioni di euro. Prezzo di mercato simile per l'altro giocatore seguito dalla società bianconera, Ivan Fresneda, spagnolo classe 2004 del Valladoid sul quale la Juventus sta lavorando da diverse settimane. Un'eventuale offerta potrebbe essere presentata appunto nel calciomercato estivo. Molto potrebbe dipendere dalla qualificazione alla Champions League della società bianconera.