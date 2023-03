La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Innanzitutto ci sarà da valutare la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza di contratto oltre al fatto che Leandro Paredes potrebbe far ritorno al Paris Saint Germain dopo una stagione in cui fino a questo momento non ha inciso come ci si aspettava.

In merito invece ai calciatori in scadenza potrebbe prolungare Angel Di Maria, che potrebbe tardare di un anno dunque il suo rientro in Argentina per restare ancora a Torino. Nelle ultime ore però, il profilo Twitter Enganche ha lanciato l'indiscrezione secondo la quale la società bianconera starebbe valutando la possibilità di riportare Paulo Dybala a Torino.

Possibilità che attualmente non sarebbe molto concreta se si considera che Dybala ha un contratto con la Roma fino a giugno 2025 e che le parti non si sono lasciate al meglio lo scorso maggio.

Possibile offerta della Juventus per Dybala

'Da un paio di settimane alcuni dirigenti della Juventus stanno pensando ad un possibile ritorno di Paulo Dybala in bianconero'. Questo il post su Twitter di Enganche, che segue molto da vicino le news sulla Juventus e che vanta diversi follower. Una notizia che attualmente non trova riscontri sui giornali sportivi ma che ha avuto molto clamore sui social, tanti utenti hanno infatti commentato il post di Enganche.

'Viene a pulire le tribune dell'Allianz Stadium?'.

C'è chi ha ironizzato sull'indiscrezione di mercato, chi invece ha risposto in maniera speranzosa postando un 'magari'. Di certo la stagione di Dybala alla Roma sta vivendo di buoni numeri.

La stagione disputata da Paulo Dybala

Paulo Dybala ha disputato 20 match nel campionato italiano segnando 9 gol e fornendo 7 assist decisivi ai suoi compagni.

A questi bisogna aggiungere 2 match ed 1 gol in Coppa Italia e 7 match con 3 gol ed 1 assist in Europa League. Dopo diverse stagioni da protagonista alla Juventus l'argentino è riuscito dunque a dare il suo contributo alla Roma oltre ad aver superato anche i problemi fisici che lo hanno condizionato la scorsa stagione alla Juventus.

Con la possibile conferma di Di Maria nella stagione 2023-2024 il club però potrebbe decidere di investire su un giocatore diverso rispetto a Dybala che fu ceduto proprio per inseguire un progetto tecnico diverso basato su due esterni d'attacco per valorizzare la figura di Dusan Vlahovic.