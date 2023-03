Stando alle indiscrezioni riportate dal Messaggero, le quotazioni di mercato di Sergej Milinkovic-Savic si starebbero abbassando, visto che il suo contratto va in scadenza nel 2024, e potrebbero arrivare a circa 30 milioni di euro, una cifra che la Juventus potrebbe anche decidere di spendere nella prossima estate.

I bianconeri insieme all'Inter e al Napoli osserverebbero anche il profilo di Marco Verratti, centrocampista del PSG che la formazione società lascerebbe partire però solo con una proposta economica ritenuta importante.

Il valore del cartellino di Milinkovic-Savic si starebbe abbassando, la Juventus segue l'evolversi della situazione

Il futuro di Milinkovic-Savic sarebbe ancora tutto da scrivere ma secondo quanto riportato da Il Messaggero, il calciatore della Lazio avrebbe deciso di non continuare la propria avventura con la formazione biancoceleste.

L'agente del centrocampista serbo si troverebbe attualmente in Italia per stare vicino al calciatore che non sta vivendo il suo momento migliore alla Lazio. Prossimamente il procuratore Mateja Kezman potrebbe chiarire nuovamente la posizione del suo assistito, che in ogni caso non gradirebbe lasciare la Lazio come svincolato nel 2024. Ecco perché Kezman starebbe lavorando per portare al presidente Claudio Lotito un'offerta economica che rispecchi la quotazione del serbo.

La Juventus osserverebbe da vicino l'evolversi della situazione e qualora il valore di Milinkovic-Savic si abbassasse fino a una soglia vicina ai 30 milioni di euro, allora la società bianconera potrebbe davvero tentare l'assalto al biancoceleste.

Juve, Inter e Napoli osservano Verratti ma il Psg lo lascerebbe andare solo per una cifra importante

Un altro centrocampista spesso accostato dai media alla Juventus ma anche ad altre formazioni di Serie A come Inter e Napoli è Marco Verratti.

Il regista italiano attualmente in forza al Paris Saint-Germain è stato molto criticato dalla stampa in Francia dopo la prestazione in Champions League contro il Bayern Monaco.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo “El Nacional” il presidente del PSG Al-Khelaifi avrebbe dato il consenso alla partenza di Verratti, ma solo se a titolo definitivo e a fronte di una proposta economica realmente importante. Non è detto che le società italiane siano intenzionate a fare un'offerta a titolo definitivo, mentre preferirebbero la possibilità di un prestito e magari di una parte dello stipendio pagato dal Psg.