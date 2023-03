La Juventus è attesa da settimane impegnative fra caso plusvalenze e manovre stipendi. Da una parte sembra sia delineato il filone d'indagine, con la decisione del Collegio di Garanzia del Coni che arriverà il 19 aprile alle ore 14:30 e sono tre le possibilità, conferma della penalizzazione, annullamento o rimando alla Corte Federale d'Appello.

C'è poi la manovra stipendi, con la proroga richiesta dal procuratore Figc Chiné che scadrà a fine marzo. Dall'evoluzione di questi due filoni d'indagine dipenderà anche il futuro sportivo della Juventus nelle competizioni europee.

Come scrive calciomercato.com se dovessero arrivare sanzioni da entrambi i casi che riguardano la società bianconera potrebbe esserci anche l'esclusione della squadra dalle competizioni europee per una o due stagioni. Molto dipenderà dall'eventuale irregolarità della Juventus per la redazione del bilancio societario. Se così fosse decadrebbe il settlement agreement deciso ad inizio stagione e che ha portato alla società bianconera a pagare 3,5 milioni di euro per non aver rispettato i parametri del Fair Play Finanziario.

Possibile esclusione dalle competizioni europee per la Juventus per una o più stagioni da parte della Uefa

La Uefa potrebbe escludere la Juventus dalle competizioni europee per una o due stagioni.

A rivelarlo è calciomercato.com in riferimento alle possibili sanzioni che potrebbero arrivare dal caso plusvalenze e dalla manovra stipendi. Come sottolinea il sito sportivo c'è un fascicolo aperto alla Uefa riguardante la società bianconera ed uno scambio di atti processuali in corso fra Procura di Torino e l'organismo presieduto da Aleksander Ceferin.

Tutto dipenderà dall'evoluzione dei due filoni d'indagine, da capire eventualmente se per una o più stagioni in base alla gravità delle irregolarità che potrebbero essere riscontrate. Il conteggio dell'esclusione dalle competizioni europee inizierebbe dal momento in cui la Juventus si qualificherebbe ad una di quelle organizzate dalla Uefa.

Il caso plusvalenze e la manovra stipendi

Il 19 aprile la Juventus saprà se il ricorso per la penalizzazione di 15 punti al Collegio di Garanzia del Coni garantirà l'annullamento della sanzione o se sarà confermato. Altra possibilità è il rimando alla Corte Federale d'Appello che potrebbe decidere di ridefinire la penalizzazione. Per quanto riguarda la manovra stipendi c'è la possibilità di affidarsi ad un patteggiamento o eventualmente al processo ordinario.