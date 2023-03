Il campionato inglese continua ad essere probabilmente il più importante d'Europa, lo dimostrano anche i ricavi che hanno garantiti le società inglesi. Una differenza notevole ad esempio con il campionato italiano, come spiegato di recente da Andrea Radrizzani. Il presidente del Leeds è l'unico proprietario italiano di una società calcistica del campionato inglese, una cosa della quale il dirigente va molto orgoglioso come raccontato in una recente intervista a Dazn.

Radrizzani ha parlato anche di Calciomercato, soffermandosi sull'investimento per Gnonto, che si sta rivelando molto importante, e rivelando anche una notizia di mercato che riguarda il giocatore della Juventus Federico Chiesa.

Il presidente ha parlato della differenza dei ricavi fra campionato inglese ed italiano e di Federico Chiesa

'Il campionato inglese ha ricavi per 5 miliardi, la Serie A per 1,5 circa. Abbiamo budget diversi, noi facciamo 130-140 milioni di diritti tv, le prime d'Italia la metà. Il gap è enorme, anche se secondo me buttiamo soldi'. Queste le dichiarazioni di Andrea Radrizzani. Il presidente del Leeds è stato protagonista di un'intervista a Dazn, sottolineando come il campionato inglese abbia ricavi di tre volte superiori a quello italiano. Ha poi parlato anche del rapporto con la tifoseria del Leeds sottolineando che sia buono, meno con alcuni sui social che sono definiti da Radrizzani come 'codardi della tastiera'.

Sul calciomercato invece ha scartato la possibilità di un arrivo in Italia di un tecnico come Guardiola anche se secondo il presidente del Leeds bisogna sempre crederci. Sul nazionale italiano Gnonto ha dichiarato: 'Abbiamo creduto sempre in lui, si è affermato nel campionato inglese perché è umile, concreto e intelligente calcisticamente'.

Ha poi sottolineato che sarebbe disposto a tutto per la vittoria del campionato da parte del Leeds aggiungendo di avere fatto un parte del cammino di Santiago come promessa per la promozione e la permanenza nel campionato inglese. Ad una domanda riguardo una proposta di acquisto di un giocatore di Serie A da parte del direttore sportivo del Leeds, Radrizzani ha risposto: 'Federico Chiesa'.

Proprio Federico Chiesa potrebbe valutare un trasferimento al Real Madrid in estate.

Radrizzani su de Ketelaere, Zaniolo e Mckennie

Il presidente del Leeds ha parlato anche di altri giocatori, sottolineando come il Leeds avesse seguito de Ketelaere prima che il belga decidesse di trasferirsi al Milan nel recente calciomercato estivo. Su Zaniolo invece ha aggiunto: 'Abbiamo proposto uno scambio di mercato con la Roma con uno dei nostri giocatori ma non si è potuto fare perché la società romana non aveva posti per tesserare extracomunitari. Su Weston McKennie, trasferitosi dalla Juventus al Leeds nel mercato di gennaio in prestito con diritto di riscatto per circa 40 milioni di euro compresi i bonus, il presidente Radrizzani ha dichiarato che si sta ambientando nella società inglese.