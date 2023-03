L'Inter è pronta ad affrontare un finale di stagione impegnativo fra campionato, Coppa Italia e Champions League. La squadra di Inzaghi a 14 giornate dalla fine del campionato sembra oramai fuori dalla lotta per il titolo un po' come tutte le avversarie del Napoli, che sta facendo una stagione importante. Una distanza di 18 punti che sembrerebbe molto difficile da recuperare, in Coppa Italia invece ci sarà l'attesa sfida contro la Juventus nella semifinale, prima invece il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Di recente è stato intervistato Giuseppe Marotta: l'amministratore delegato ha ribadito la fiducia al tecnico piacentino anche se, come scrive il sito Calciomercato, l'amministratore delegato potrebbe valutare l'ingaggio di Massimiliano Allegri nel caso in cui il tecnico dovesse lasciare Torino.

Possibilità che si verificherebbe se la squadra bianconera non dovesse qualificarsi alle competizioni europee e quindi se dovessero esserci altre penalizzazioni pesanti dovute alle vicende giudiziarie che stanno riguardando la società bianconera.

Giuseppe Marotta ha confermato la fiducia a Inzaghi

'Simone Inzaghi è un allenatore bravo, giovane e preparato. La fiducia in lui non è mai mancata. Sta facendo un ottimo lavoro, ma ci sono anche gli avversari'. Queste le dichiarazioni di Giuseppe Marotta in riferimento al tecnico dell'Inter. L'amministratore delegato della società nerazzurra ha sottolineato però come si aspetta di più da tutti perché sono arrivati appena 2 punti su 12 disponibili in campionato contro squadre alla portata dell'Inter.

Parole che lasciano intendere come il lavoro di Inzaghi sia valutato dalla dirigenza milanese. Per questo non sarebbe da scartare un possibile esonero del tecnico piacentino nel caso in cui non dovesse vincere una competizione importante in questa stagione. E' arrivata la Supercoppa italiana ma ci si attende molto anche dalla Coppa Italia, con la sfida in semifinale contro la Juventus.

A proposito di Juventus come scrive Juvelive Massimiliano Allegri potrebbe anche lasciare Torino qualora non dovesse arrivare la qualificazione alle competizioni europee.

Allegri potrebbe lasciare la Juventus in caso di mancata qualificazione alle competizioni europee

Possibilità concreta se dovessero arrivare nuove penalizzazioni anche se la Juve ha fiducia nel ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per il caso plusvalenze.

C'è però la possibilità di arrivarci anche tramite la vittoria di competizioni come Coppa Italia o Europa League; nel primo caso i bianconeri giocherebbero l'Europa League, nel secondo la Champions League. A meno che la Uefa decidesse di un'esclusione dalle competizioni europee qualora le vicende giudiziarie riscontrassero delle irregolarità da parte della società bianconera nella gestione del bilancio societario.