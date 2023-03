La dirigenza del Manchester United starebbe riflettendo su un possibile scambio da proporre all'Inter per la prossima estate: l'idea sul tavolo sarebbe quella di scambiare il centrale Victor Lindelof per ottenere il cartellino del nerazzurro Denzel Dumfries.

Il Manchester United su Denzel Dumfries

La dirigenza dei 'red devils' avrebbe individuato in Denzel Dumfries il rinforzo adatto per il centrocampo da affidare al tecnico Ten Hag nella prossima stagione; il prezzo fissato dall'Inter per l'esterno olandese si aggirerebbe intorno ai 40-45 milioni di euro.

Il Manchester United però vorrebbe inserire nella trattativa lo scambio con il centrale difensivo Victor Lindelof, profilo seguito da tempo dalla dirigenza nerazzurra, che lo vorrebbe per la prossima stagione per sostituire Milan Skriniar, che lascerà Milano direzione Paris Saint Germain.

L'Inter però preferirebbe un pagamento cash per l'esterno olandese, anche se l'idea di uno scambio con il centrale sembrerebbe interessare Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, che potrebbero andare a coprire in questo modo un ruolo che ad oggi è ancora scoperto.

La situazione della difesa nerazzurra per il prossimo campionato

La dirigenza dell'Inter sarebbe già al lavoro per il rinnovo del prestito di Francesco Acerbi con la Lazio; il difensore si è dimostrato un innesto importante nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi e probabilmente verrà riconfermato per la prossima stagione.

Stefan De Vrij invece sembrerebbe non aver ancora trovato possibilità per il rinnovo contrattuale e potrebbe lasciare Milano nella prossima estate a parametro zero, così come Danilo D'Ambrosio, anche se nelle ultime ore sembrerebbe che la dirigenza nerazzurra stia premendo con gli agenti del giocatore per un suo rinnovo di un'altra stagione con l'Inter.

Per quanto riguarda la situazione di Alessandro Bastoni, il rinnovo sembrerebbe dover arrivare nei prossimi mesi; in caso di mancato rinnovo contrattuale però l'Inter potrebbe mettere il giocatore sul mercato nella prossima estate per evitare un altro 'caso Skriniar' e rischiare di perdere il giocatore a parametro zero nel giugno 2024.

Le alternative per la difesa dell'Inter del futuro

Oltre al centrale del Manchester United Victor Lindelof, la dirigenza nerazzurra starebbe monitorando altri profili come centrali di difesa: il nome più gettonato sembrerebbe essere quello di Chris Smalling che ancora non avrebbe rinnovato il suo contratto con la Roma e potrebbe arrivare a parametro zero in estate.

L'obiettivo numero uno dei nerazzurri sembrerebbe essere Giorgio Scalvini dell'Atalanta, ma la sua valutazione eccessiva, oltre 30 milioni di euro, starebbe ostacolando lo sviluppo delle trattative tra i due club.