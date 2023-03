Il futuro di Romelu Lukaku resta in bilico. Complice diversi infortuni ed una stagione con poche luci, l'attaccante belga potrebbe lasciare l'Inter al termine della stagione. Infatti, il club nerazzurro sta ancora riflettendo sul possibile riscatto dell'attaccante belga dal Chelsea che ne detiene il cartellino.

Inter: possibile interesse del Real per Lukaku

Le valutazioni verranno effettuate al termine della stagione dove si valuterà l'operato e le prestazioni del Big Rom. In caso di mancato accordo con il club nerazzurro, l'ex attaccante di Manchester United ed Everton potrebbe sbarcare in Spagna.

Infatti, stando alle ultime notizie di mercato il Real Madrid di Carlo Ancelotti sarebbe interessato all'attaccante belga come possibile erede di Benzema nella prossima stagione. Oltre ai Blancos, anche il Paris Saint Germain potrebbe virare su Lukaku con gli addii di Neymar nel mirino proprio del Chelsea e di Leo Messi, che potrebbe decidere di non rinnovare il proprio contratto con il club parigino.

Molto quindi, dipenderà dalla volontà dell'Inter di riscattare Lukaku e di renderlo uno dei protagonisti della prossima stagione del club nerazzurro.

Oltre al futuro del bomber belga, il club nerazzurro deve valutare anche il destino di altri due attaccanti, ovvero Correa ed Edin Dzeko. Il bosniaco non ha ancora rinnovato il proprio contratto e potrebbe esser inserito come pedina di scambio in una possibile trattativa per arrivare a Scamacca, mentre la seconda punta argentina resta sempre nel mirino del Siviglia di Sampaoli.

L'ex Lazio potrebbe lasciare spazio a Roberto Firmino, pronto a liberarsi dal Liverpool a parametro zero. L'attaccante brasiliano sarebbe seguito anche dalla Juventus.

Inter, idea Keita a zero dal Liverpool

Oltre a possibili cessioni ed acquisti per il reparto offensivo, l'Inter sta pensando a qualche modifica anche per la mediana.

Resta in bilico la posizione di Marcelo Brozovic, sempre più corteggiato dal Barcellona per la prossima stagione. Con l'eventuale addio del play croato, i nerazzurri potrebbero valutare qualche opportunità a parametro zero che potrebbe presentarsi in estate.

È il caso di Naby Keita, centrocampista guineano che dovrebbe lasciare il Liverpool al termine della stagione.

Infatti, l'ex centrocampista del Lispia non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con i Reds visto il poco spazio in questo campionato, così da diventare una buona opportunità a costo zero per altri club europei. L'Inter ci starebbe pensando ma deve fare i conti con l'interesse del Milan, a caccia di un grande centrocampista per dare qualità ed esperienza alla mediana a disposizione di Pioli.

Oltre Keita, l'Inter starebbe osservando anche la situazione di Roberto Pereyra. Il Tucu potrebbe non rinnovare con l'Udinese e liberarsi a parametro zero in estate.