La dirigenza dell'Inter avrebbe adocchiato un nuovo profilo a parametro zero per sostituire il probabile partente Denzel Dumfries sulla fascia destra: si tratterebbe di Vyacheslav Karavaev dello Zenit San Pietroburgo che a giugno andrà in scadenza di contratto.

L'idea dei nerazzurri per la fascia destra: Vyacheslav Karavaev

L'Inter sarebbe alla ricerca di un laterale destro di qualità per andare a sostituire Denzel Dumfries che i nerazzurri vorrebbero vendere per incassare almeno 40 milioni di euro.

Si starebbero valutando diversi profili al posto dell'olandese, e l'ultima occasione di mercato potrebbe arrivare dallo Zenit San Pietroburgo dal quale, nel giugno del 2023, si libererà a parametro zero l'esterno destro Vyacheslav Karavaev.

Sembra, infatti, che il 27enne russo sia intenzionato a lasciare San Pietroburgo al termine della stagione per tentare una nuova esperienza in Europa. Dunque non ci sarebbero margini per discutere di un rinnovo contrattuale.

Karavaev vorrebbe giocare in uno dei top cinque campionati europei in una squadra che gli consentirebbe di scendere in campo da titolare. L'Inter potrebbe dunque pensare di contattare il suo entourage per avanzare una proposta di ingaggio a partire dalla prossima stagione.

I numeri del laterale destro dello Zenit San Pietroburgo

Nato e cresciuto calcisticamente nelle giovanili del CSKA Mosca Under 17, Karavaev è passato in prima squadra nel 2013-2014 per poi essere girato in prestito al Dukla Praga e allo Jablonec.

Nell'agosto del 2016 è stato venduto allo Sparta Praga per 1 milione di euro.

Lo Zenit ha prelevato l'esterno destro nell'estate del 2019 dal Vitesse, pagandolo 8 milioni di euro. Il calciatore russo era arrivato nella squadra svizzera nel gennaio del 2018 dopo l'esperienza a Praga.

In questo campionato Vyacheslav Karavaev ha disputato finora 13 partite senza alcuna realizzazione ma fornendo 2 assist ai compagni.

Il mercato dell'Inter: tentazione Manchester City per Dimarco

La dirigenza dell'Inter, prima di muoversi sul mercato in entrata, vorrebbe mettere a segno una cessione importante. Il primo sulla lista dei partenti sarebbe Dumfries che potrebbe andare al Chelsea. Ci sarebbe però il rischio di perdere Federico Dimarco, seguito con particolare attenzione dal Manchester City.

L'Inter non vorrebbe separarsi da Dimarco, anche se le ultime buone prestazioni di Robin Gosens potrebbero convincere Marotta e Ausilio a valutare eventuali offerte per l'esterno sinistro ex Verona.

Sulla destra, invece, sarebbe aperto il casting per l'eventuale dopo-Dumfries, con Tajon Buchanan del Club Brugge che al momento sarebbe in leggero vantaggio sugli altri profili.