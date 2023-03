Non solo Rafael Leao. Il Milan deve far fronte al futuro di diversi calciatori importanti presenti nella rosa a disposizione di Stefano Pioli. Tra questi c'è sicuramente Brahim Diaz che complice i problemi d'ambientamento di De Ketelaere, è diventato un titolare inamovibile nello scacchiere tattico rossonero. Nonostante un ruolo importante, il trequartista spagnolo potrebbe lasciare Milano in estate.

Milan, si tratta per il riscatto di Diaz col Real, Chelsea e Newcastle alla finestra

Infatti, il fantasista del Milan è ancora di proprietà del Real Madrid che potrebbe deciderlo di riportarlo alla corte di Carlo Ancelotti in caso di addio di Marco Asensio.

Il club rossonero vorrebbe però riscattarlo ed abbassare la richiesta di circa 22 milioni da parte dei Galcticos. Il Diavolo deve trovare una soluzione nelle prossime settimane visto l'interesse dei club di Premier League per Diaz, molto apprezzato in Inghilterra.

Infatti, stando alle ultime notizie di mercato lo spagnolo in caso di mancato accordo tra Milan e Real, sarebbe finito nel mirino del Chelsea che in estate potrebbe salutare calciatori di grande qualità come Mount, Pulisic e Ziyech (accostato proprio ai rossoneri in estate), e del Newcastle che vuole puntellare la rosa a disposizione di Eddie Howe per rimanere ai vertici del calcio inglese ed entrare di diritto nelle competizione europee con continuità.

Intanto, il Milan tiene vive altre opzioni in caso di mancato accordo con il Real per Diaz. Infatti, i rossoneri tengono d'occhio altri profili come Ritsu Doan del Friburgo, e Noah Lang del Club Brugge.

Milan, pressing di Arsenal e Liverpool su Bennacer

I club inglesi guardano con grande attenzione a molti calciatori che militano nel Milan.

Oltre Leao nel mirino del Manchester City, anche Ismael Bennacer è molto apprezzato dai top club della Premier League che potrebbero provare un affondo in estate.

Infatti, non c'è solo l'Arsenal di Arteta che già in estate aveva provato ad intavolare una trattativa per accaparrarsi le prestazioni dell'ex mediano dell'Empoli; ora anche il Liverpool sarebbe molto interessato al centrocampista rossonero.

Dopo una stagione difficile, i Reds sarebbero pronti ad una vera e propria rivoluzione con molte modifiche a centrocampo. Tra gli obiettivi ci sarebbe proprio Bennacer che viene valutato attorno ai 40 milioni di euro.

Difficile che il Diavolo possa privarsi di un elemento così fondamentale ma molto dipenderà dalle reali offerte che arriveranno in estate. Intanto, Maldini e Massara valutano le alternative che rispondono ai nomi di Loftus-Cheek del Chelsea e Dahoud del Borussia Dortmund, nel mirino anche della Roma.