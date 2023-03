L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Antonio Conte e della sua presunta volontà di tornare ad allenare in Italia, suggerendo alla Juventus di approfittare della situazione per riportarlo in bianconeri. Del futuro del tecnico pugliese ha detto la sua anche Giuseppe Galderisi alla trasmissione Radio Anch'io lo sport. Infine lo stesso Conte ha voluto salutare con un messaggio su Instagram il suo ex club il Tottenham.

Orlando: “Conte? sono sicuro che voglia tornare ad allenare in Italia e la Juve dovrebbe approfittarne”

L'improvvisa separazione tra Antonio Conte ed il Tottenham ha scosso il mondo del calcio. La notizia, resa pubblica dallo stesso club inglese meno di 24 ore fa, sta tenendo banco nella giornata di oggi, tanto è vero che diversi personaggi dello sport hanno voluto dire la loro opinione a riguardo. Uno di questi è Massimo Orlando, ex calciatore che ai microfoni di TMW Radio ha dunque parlato di Conte e della sua presunta volontà di tornare in un prossimo futuro ad allenare in Italia: “Conte? in stagione e lo vedevo battagliero, poi credo che alcuni lutti gli abbiano dato una botta a livello morale.

Poi ha capito che il progetto al Tottenham non era più fattibile. Io sono sempre convinto che Conte vuole tornare in Italia, e la Juventus secondo me, se c'è bisogno di un repulisti generale, quale persona migliore di lui”.

Galderisi su Conte: “È uno dei più bravi, il campionato italiano ha bisogno di uno così"

Del futuro di Antonio Conte e di un suo possibile ritorno in patria ha parlato anche Giuseppe Galderisi.

L'ex calciatore intervistato nelle scorse ore dalla trasmissione Radio Anch'io lo sport ha dunque voluto elogiare lo spessore del tecnico pugliese, invitando i club della Serie A a non lasciarsi sfuggire l'occasione di riportarlo in Italia: ”Sicuramente è uno dei più bravi e penso possa scegliere la situazione migliore. Ritengo sia stato un peccato lasciarlo scappare, il campionato italiano ha bisogno di uno così.

Non è semplice da gestire, ma ci si può puntare al 100%”

Conte saluta il Tottenham: "Ringrazio gli Spurs che hanno apprezzato il mio lavoro e vi auguro il meglio per il futuro"

Oltre ai pareri di diversi ex calciatori oggi lo stesso Antonio Conte ha voluto salutare il Tottenham tramite un messaggio divulgato nelle scorse ore tramite la propria pagina Instagram. Ecco quanto scritto dal tecnico salentino: “Il calcio è passione. Ringrazio profondamente tutti gli Spurs che hanno apprezzato e condiviso la mia passione e il mio intenso modo di vivere il calcio come allenatore. Un pensiero speciale ai tifosi che mi hanno sempre dimostrato sostegno, è stato indimenticabile sentirli cantare il mio nome. Si è concluso il nostro viaggio insieme, vi auguro il meglio per il futuro”.