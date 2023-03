Il giornalista sportivo Giancarlo Padovan ha commentato in un editoriale la notizia che vorrebbe la Juventus e Angel Di Maria in aperto dialogo per il rinnovo di contratto dell'argentino fino al 2024.

Di questo argomento ha parlato nelle scorse ore anche l'ex calciatore Massimo Brambati, intervenuto ai microfoni di TMW Radio.

La Juventus e Di Maria starebbero discutendo del rinnovo, Padovan: 'Non è integro fisicamente'

Nelle ultime ore il quotidiano sportivo Tyc sport ha riportato come la Juventus e Angel Di Maria starebbero discutendo per continuare un altro anno insieme e di conseguenza potrebbe essere prolungato il contratto del “Fideo” fino al 2024.

Su questo argomento ha voluto esprimersi in un editoriale pubblicato su Calciomercato.it il giornalista sportivo Giancarlo Padovan. Quest'ultimo ha voluto mettere in evidenza come Di Maria abbia saltato diverse partite con la Juventus per guai fisici: “Probabilmente mi sbaglio, ma la Juve sta sottovalutando il problema Di Maria e le dinamiche che lo determinano. Tanto da domandarsi se abbia senso rinnovargli il contratto per un contributo così ridotto nella sua stagione in bianconero. Complessivamente assente per 15 partite su 39 disputate dalla Juventus, ovvero il 38% delle gare. Insomma, se Di Maria è un fuoriclasse, non è altrettanto integro e affidabile dal punto di vista fisico”.

Brambati sul futuro di Angel Di Maria: 'La Juve deve capire se il ragazzo sta bene fisicamente'

Del possibile rinnovo con la Juventus di Angel Di Maria ha voluto parlare anche l'ex calciatore Massimo Brambati. Quest'ultimo, intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio, ha evidenziato come l’argentino, alla soglia dei 37 anni, potrebbe non avere più quella continuità fisica necessaria: “La Juve deve rinnovare Di Maria?

Sono valutazioni da fare dal punto di vista economico e tecnico. Bisogna capire se l'investimento vale. Questo ragazzo sta bene fisicamente? Ha ancora lo spazio per giocare quattro partite al mese almeno? Perché altrimenti un giocatore che ti fa la differenza quando ci sono certe partite ma quando devi fare una serie importante di sfide magari qualcuna la salta".

Se Di Maria non rinnovasse con la Juventus si potrebbe palesare il Barcellona

Intanto arrivano indiscrezioni che vogliono il Barcellona attento osservatore della situazione legata all'argentino. Qualora infatti il "Fideo" non dovesse prolungare il suo contratto fino al 2024 con la società bianconera allora il club catalano potrebbe approfittare per prelevarlo a parametro zero nella prossima estate.

Il Barcellona seguirebbe il profilo di Angel Di Maria già da diverse sessioni di mercato.