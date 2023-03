Maurizio Pistocchi, giornalista sportivo di Mediaset, ha scritto nelle scorse ore su Twitter che il grande obiettivo di John Elkan e della Juventus dal 2024 sarebbe Antonio Conte.

La società bianconera oltre al tecnico pugliese, osserverebbe anche altri profili in caso Massimiliano Allegri dovesse andare via, come ad esempio quello di Igor Tudor, attuale tecnico del Marsiglia.

Pistocchi: 'Il grande obiettivo di Elkann per la Juventus è Antonio Conte'

Il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi nelle scorse ore è tornato a parlare della Juventus e del futuro di Antonio Conte, allenatore pugliese che si è da poco separato consensualmente dal Tottenham.

Secondo Pistocchi, Conte risulterebbe essere l'obiettivo principale dell'ad dei bianconeri John Elkann: “È Conte il grande obiettivo di John Elkann per ricostruire la Juve”.

Il giornalista tramite il proprio profilo Twitter ha poi sottolineato come l'eventuale operazione fra la Juventus e Antonio Conte potrebbe essere messa in piedi solamente nel 2024: “Si parla tanto di Antonio Conte senza sapere come stanno le cose: Conte ha intenzione di rimanere fermo per un anno, ma ha già parlato con una sola squadra per il 24/25”.

Su Antonio Conte in ogni caso non ci sarebbe solo l'attenzione della Juventus, ma anche di altre società, come ad esempio la Roma: la società giallorossa al termine della stagione in corso potrebbe perdere José Mourinho a causa delle alte richieste di investimento dello "Special One".

Anche le due formazioni milanesi infine starebbero pensando al profilo di Antonio Conte e i loro allenatori, rispettivamente Stefano Pioli per il Milan e Simone Inzaghi per l'Inter potrebbero essere o meno confermati a seconda dei risultati ed i piazzamenti che le due squadre otterranno in questo finale di stagione.

Juventus sullo sfondo per la panchina resterebbe il nome di Igor Tudor

La Juventus oltre ad Antonio Conte terrebbe sotto d'occhio altri profili per sostituire eventualmente Massimiliano Allegri al termine della stagione in corso e secondo le ultime indiscrezioni uno dei nomi che piacerebbe ai bianconeri risulterebbe essere quello di Igor Tudor.

L'attuale guida tecnica del Marsiglia sta confermando con un secondo posto in solitaria in Ligue 1 quanto di buono fatto vedere in Italia con l'Udinese.

Inoltre, lo stesso Tudor in una recente intervista rilasciata a Tuttosport, ha mostrato ancora un legame forte con la Juve: “Ho avuto la possibilità di giocare nel club più forte del mondo, la Juventus, e quando le persone mi chiedono perché vincono, è perché scelgono le persone giuste al posto giusto e gli fanno fare quello che sanno fare”.