La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Si attende l'evoluzione del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni con la speranza da parte di società e tifosi di un annullamento penalizzazione per il caso plusvalenze. Solo dopo la società potrebbe iniziare a decidere i ruoli dirigenziali per la stagione 2023-2024.

Si è parlato molto di un possibile ritorno nella società bianconera di Michele Platini, alcuni addetti ai lavori hanno lanciato l'indiscrezione di mercato in merito ad un possibile ruolo da presidente nella Juventus.

È arrivata però indirettamente la smentita del diretto interessato in un'intervista al giornale francese Rmc. L'ex giocatore della squadra bianconera ha sottolineato di non essere stato contattato da nessuna società e che in questo momento non vuole occuparsi di ruoli dirigenziali riguardanti il mondo del calcio.

Michel Platini ha smentito indirettamente il suo ritorno da dirigente nel mondo del calcio

'Un ruolo da consigliere di un presidente? Non lo so, un presidente di società dovrebbe venire a chiedermelo. Nessuno me l’ha chiesto'. Queste le dichiarazioni di Michel Platini in una recente intervista a Rmc. L'ex presidente della Uefa ha aggiunto: 'Al Paris Saint Germain hanno grandi ex giocatori, non hanno bisogno di me'.

Ha poi voluto sottolineare: Confermo quanto detto a luglio, ovvero la scelta di non occuparmi di ruoli dirigenziali nel mondo del calcio'. L'ex giocatore francese ha aggiunto che la vita attuale gli piace molto, andando in qualche modo a smentire indirettamente le indiscrezioni di mercato che parlavano di un suo possibile ruolo da presidente nella Juventus.

Diversa è invece la situazione riguardante Alessandro Del Piero, che rimane uno dei nomi che piace alla proprietà da inserire nel settore dirigenziale della società bianconera dalla stagione 2023-2024. Si è parlato qualche settimana di un possibile incarico da direttore generale ma tutto dipenderà dall'evoluzione delle vicende giudiziarie che stanno riguardando la società bianconera.

La carriera di Michel Platini dopo il calcio giocato

Michel Platini ha allenato la nazionale francese dal 1988 al 1992, per poi iniziare una carriera dirigenziale importante fra comitato di organizzazione dei mondiali in Francia nel 1998 ad un ruolo di vicepresidente della Federazione calcistica francese. Fino a diventare presidente della Uefa dal 2007 al 2015, poi sospeso perché accusato di aver percepito illegalmente 2 milioni di franchi svizzeri nel 2011 dall'ex presidente della Fifa Blatter come pagamento di consulenze dal 1999 al 2002. La giustizia svizzera ha scagionato Platini da ogni accusa, non avendo ravvisato reati nel suo operato; nell'occasione lo staff di Platini rimarca la tesi secondo cui le false accuse rivolte nei suoi confronti, erano in realtà mirate unicamente a delegittimarne la carriera dirigenziale.