La Juventus è riuscita a ottenere dopo la carta 10940 anche un secondo documento scambiato fra Procura Figc e Covisoc risalente al 31 marzo 2021. Documenti di interpretazione del caso plusvalenze che però non avrebbero dati spunti interessanti alla difesa bianconera. Nonostante questo però gli avvocati della Juventus avrebbero fiducia di poter vincere il ricorso al Collegio al Collegio di Garanzia del Coni convinti di aver presentato una documentazione ben articolata in cui contestano diversi aspetti alla Corte Federale d'Appello. Ne ha parlato Fabio Riva in un articolo pubblicato su Tuttosport, in cui spiega la convinzione della difesa bianconera nella possibilità di avere la meglio al Collegio di Garanzia del Coni.

Il giornalista Riva ha parlato di una convinzione della difesa Juve di ottenere l'annullamento della sentenza

'Al di là del discorso “carte segrete”, i vari collegi difensivi restano convinti delle (buone) possibilità di riuscire ad avere la meglio presso il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni'. Queste le dichiarazioni di Fabio Riva nel suo articolo pubblicato su Tuttosport. Il giornalista sportivo ha spiegato come sia stato importante che gli avvocati di Cherubini e Paratici siano riusciti a vincere il ricorso al Tar del Lazio per l'ottenimento della nota 10940, documento contenente interpretazioni del caso plusvalenze ed inviato dalla Procura Figc alla Covisoc in data 14 aprile 2021.

Il primo aspetto su cui fonda il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni da parte della Juventus, come spiega Fabio Riva, riguarda l'’inammissibilità del ricorso per revocazione della Procura Federale. Il giornalista ha aggiunto: 'non costituendo gli atti di indagine trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino “fatti nuovi” idonei a sovvertire la ratio decidendi della sentenza revocata'.

L'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni potrebbe arrivare entro metà aprile

Il giornalista sportivo Riva ha parlato anche dell'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni da parte della Juventus, con una decisione che potrebbe arrivare entro Pasqua. Le possibilità sono tre, la conferma della penalizzazione di 15 punti, l'annullamento della stessa o eventualmente rimandarla alla Corte Federale d'Appello.

In tal caso dovrà essere riesaminato il caso con le motivazioni che dovranno essere riscritte. Potrebbe esserci la conferma o una rimodulazione della stessa.

Ne ha parlato anche il giornalista sportivo Michele Criscitiello, che ha sottolineato la possibilità di una sanzione ridotta ad esempio a -10 o -5 punti rispetto agli attuali 15 che la squadra bianconera sta scontando in questo campionato.