Il Catanzaro è stata la prima squadra di Serie C ad ottenere la matematica promozione in Serie B. I giallorossi, guidati da mister Vincenzo Vivarini, hanno infatti vinto il Girone C con ben cinque giornate d’anticipo, imponendosi domenica 19 marzo 2023, sul neutro di Salerno contro la Gelbison per 2-0 grazie al ventitreesimo gol in stagione di Iemmello ed alla rete di Brignola.

Nella giornata di ieri, 26 marzo, è stato presente al “Ceravolo” il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, che ha premiato i calabresi subito dopo il match terminato per 2-2 con il Pescara di Zeman.

Per parlare della stagione delle Aquile, la redazione di Blasting News ha contattato Alessia Barberio, presentatrice del programma ‘Corner’ del portale catanzarosport24.it.

Alessia sul Catanzaro: 'La squadra ha imposto la sua volontà di vincere il campionato sin dall'inizio'

Stagione del Catanzaro da incorniciare?

“Assolutamente sì. La squadra ha imposto la sua volontà di vincere il campionato sin dall’inizio della stagione e non ha avuto avversari in grado di tenerle testa. Ci ha provato il Crotone per una buona parte del torneo ma i giallorossi hanno avuto una marcia in più ed il salto di categoria è stato più che meritato considerando i numeri da record”.

L’ultima promozione del Catanzaro in Serie B risaliva al 2003-2004.

Che aria si respira in città?

“Sono passati tanti anni dal Catanzaro di Corona. In città non si fa altro che parlare del Catanzaro ed è bellissimo vedere ogni quartiere tappezzato di bandiere giallorosse e di striscioni. Per non parlare del “Ceravolo” sempre pieno di tifosi pronti ad essere veramente il dodicesimo uomo in campo.

Sono tutti innamorati di questa squadra. Il Catanzaro ha disputato una stagione incredibile, da record. Ora l’importante sarà fare tesoro di questo campionato affinché tutto l’ambiente si goda la Serie B”.

Erano diversi campionati che il Catanzaro inseguiva la promozione.

“Vero. C’era molta delusione dopo la sconfitta con il Padova l’anno scorso ai playoff ma anche la sensazione che se si fossero confermati i giocatori chiave e, in aggiunta, l’acquisto di qualche altro elemento di spessore, il Catanzaro avrebbe lottato seriamente per la Serie B.

È stato fatto un grande lavoro da parte di tutte le componenti. La società ha effettuato un’ottima sessione di mercato in estate, il mister ha imposto la sua mentalità e i calciatori sono stati perfetti in campo”.

Alessia Barberio: 'Decisive sono state le due partite con il Crotone'

Numeri da record per una squadra che ha dominato il campionato. Secondo te qual è stato il momento decisivo?

“A mio modo di vedere, decisive sono state le due partite con il Crotone. Il derby d’andata vinto 2-0 ha rappresentato una prova di forza contro i rossoblù e, naturalmente l’1-1 del ritorno che ha mantenuto inalterato il già netto vantaggio. In mezzo inserisco anche l'imponente vittoria a Pescara”.

Ora che futuro aspetta il Catanzaro?

“Innanzitutto è giusto godersi la fine di questa stagione con le ultime partite che rimarranno più la Supercoppa. Poi speriamo che la promozione sia un punto di partenza non solo per la società ma per una città affamata di calcio”.