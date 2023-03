La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo fra vicende giudiziarie e calcio giocato. A tal riguardo ad aprile sono attese la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter e il quarto di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona. Allegri dovrebbe avere a disposizione già dal primo aprile (match contro il Verona) Arkadiusz Milik che sta recuperando dal problema muscolare di qualche settimana fa. Del futuro professionale dell'ex Napoli ha voluto parlare Marco Sommella, presente al Palermo Football Conference. L'agente sportivo del giocatore bianconero ha spiegato che Milik avrebbe voluto trasferirsi alla Juventus anche qualche stagione fa i rapporti professionali difficili fra Napoli e Juventus non hanno agevolato il trasferimento.

Ha spiegato che ci sono i presupposti che la società bianconera lo riscatti dall'Olympique Marsiglia a giugno.

La Juve dovrebbe riscattare il cartellino di Milik a giugno

'Tre volte ho proposto la Juve a Cavani e tre volte l’ha rifiutata. Milik invece voleva andarci subito, ma i rapporti fra le grande società italiane non aiutano. Ci sono i presupposti per il riscatto dall'Olympique Marsiglia, ma è presto'. Queste le dichiarazioni di Marco Sommella al Palermo Football Conference. L'agente sportivo di Milik ha sottolineato che la Juventus potrebbe riscattare il cartellino dall'Olympique Marsiglia ma attualmente è presto per definire l'eventuale acquisto. Il giocatore costerebbe circa 8 milioni di euro dopo che la Juventus ha investito circa 2 milioni di euro per il prestito del cartellino del giocatore.

In questa stagione Milik sta dando un contributo importante nonostante nell'ultimo mese è stato condizionato da un infortunio muscolare e dovrebbe rientrare per il match di campionato contro il Verona previsto il primo aprile. In tanti ricordano il gol decisivo contro la Cremonese su punizione, oltre al fatto che Vlahovic con a fianco l'ex Napoli ha dimostrato di rendere meglio in quanto Milik può dare un contributo importante anche come seconda punta.

Il giocatore ha segnato fino ad adesso otto gol fra campionato italiano, Champions League e Coppa Italia, oltre ad un assist, su 23 match totali giocati con la società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando il futuro professionale di Dusan Vlahovic. Se non dovesse arrivare la qualificazione alla Champions League la società bianconera potrebbe lasciarlo partire anche per circa 100 milioni di euro.

Potrebbe dipendere dalla partecipazione alla competizione europea anche il futuro professionale di Adrien Rabiot, che in una recente intervista non ha escluso la possibilità di prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Per il centrocampista Leandro Paredes probabile un suo ritorno al Paris Saint Germain, attualmente sembra difficile che la società bianconera lo riscatti dai francesi per circa 20 milioni di euro.