Questo mercoledì 8 marzo alle ore 21 si terrà il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League fra Tottenham e Milan.

L'incontro di andata a San Siro è stato vinto per 1-0 dai rossoneri. La partita si giocherà al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, in palio c'è l'accesso ai quarti di finale della manifestazione.

Tottenham: la situazione dei padroni di casa

Il Tottenham, quarto in Premier League a 45 punti, è in un momento non troppo idilliaco. Per la sfida di stasera, mister Antonio Conte, appena tornato dopo la convalescenza, dovrà fare a meno di Hugo Lloris, Eric Dier (unico squalificato), Rodrigo Bentancur, Yves Bissouma e Ryan Sessegnon, tutti indisponibili.

In conferenza stampa alla vigilia l'attaccante Heung Min-Son ha rilasciato dichiarazioni su Conte, felice per il suo ritorno in panchina e convinto che la sua presenza in panchina possa rappresentare un valore aggiunto.

Per la formazione di casa non sembrano esserci molti dubbi circa gli uomini che scenderanno in campo questa sera. Dovrebbe infatti essere schierato un 3-4-3 formato da Forster in porta (sostituto del francese Lloris), Christian Romero, Clement Lenglet e Ben Davies in difesa, Emerson e Perisic come esterni di centrocampo, Skipp e Hojbjerg a completare il quartetto. Infine il capitano Kane, Son e Kulusevski dovrebbero comporre il tridente offensivo.

Milan: il punto verso la gara di Londra

Il Milan, reduce dalla sconfitta di Firenze per 2-1 e da una situazione complessa in campionato, dovrà difendere il risultato maturato all'andata e per farlo mister Stefano Pioli sembra voler schierare un 3-4-2-1 con Mike Maignan tra i pali, Pierre Kalulu, Malick Thiaw e Fikayo Tomori nel terzetto difensivo.

Ci dovrebbe poi essere un folto centrocampo con Theo Hernandez a sinistra, Junior Messias sulla destra, al centro Rade Krunic e Sandro Tonali, la prima punta dovrebbe essere Olivier Giroud con alle spalle Brahim Diaz e Rafa Leao.

Il tecnico rossonero Pioli, alla vigilia del match, si è espresso così circa l'organico a disposizione: "Stanno tutti bene, compresi Giroud e Diaz.

Siamo in 24 tutti disponibili, anche Olivier per giocare dall'inizio. Poi farò io le scelte".

Il sorteggio dei quarti ci sarà il 17 marzo

La sfida verrà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video. Sulla base del risultato finale, sarà deciso chi accederà ai quarti di finale della UEFA Champions League, in attesa del sorteggio del 17 marzo e dei risultati degli altri campi.

Nell'altra sfida di stasera, invece, il Bayern Monaco ospiterà il PSG, senza Neymar, all'Allianz Arena. la sfida dell' andata era finita 1-0 a favore dei bavaresi