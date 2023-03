Il possibile ritorno di Antonio Conte in Italia è un argomento che sta tenendo banco negli ultimi giorni su alcuni media sportivi. Il tecnico salentino infatti potrebbe separarsi dal Tottenham al termine della stagione in corso, ma secondo quanto riferito dal giornalista sportivo Ivan Zazzaroni a Calciomercato.it, il suo futuro non sarebbe né all'Inter né alla Juventus né alla Roma.

Di Antonio Conte hanno intanto parlato nelle scorse ore anche Fabrizio Biasin alla trasmissione "Tutti convocati" e l'ex calciatore Stefano Impallomeni su TMW Radio

Zazzaroni sul ritorno di Conte in Italia: 'Non lo vedo ne alla Juventus ne all'Inter ne tanto meno alla Roma'

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni è intervenuto nelle scorse ore per commentare le indiscrezioni che vorrebbero Antonio Conte pronto a tornare ad allenare in Italia in una big.

Il giornalista ha affermato: "Spero che le voci su Inter e Juventus siano solo speculazioni giornalistiche. L’Inter non ha mai cercato Conte e lui ha lasciato l’Inter perché convinto che non ci fosse la possibilità di migliorare. Perché dovrebbe tornare? Per disperazione? Allegri ha fatto molto male in Champions, ma in campionato la situazione è opposta. Il signor Allegri costa ancora 28 milioni di euro. Non credo che la Juventus voglia pagare quei soldi per prendere Conte".

Zazzaroni ha poi commentato anche l'accostamento che è stato fatto nelle ultime settimane tra Antonio Conte e la Roma smentendo questa indiscrezione anche perché la società giallorossa è sotto settlement agreement, circostanza che gli impedirebbe un'operazione onerosa come quella che servirebbe per ingaggiare il tecnico salentino, oltre ad avere un contratto con José Mourinho fino al 2024.

Biasin sul possibile ritorno di Conte in Italia: 'Lui tornerebbe volentieri ma guadagna troppo'

Del possibile ritorno di Antonio Conte all'Inter ha parlato anche Fabrizio Biasin.

Il giornalista sportivo ha spiegato: "Conte tornerebbe volentieri in Italia, dopodichè la sua volontà si deve scontrare con la realtà: Conte guadagna 17 milioni di euro e, a meno di diamanti che piovono dal cielo, l'Inter difficilmente potrà fare in estate un mercato all'altezza delle sue richieste".

Impallomeni su Conte: 'Chi vorrà prenderlo in Italia dovrà mostrargli un progetto'

Del possibile ritorno di Antonio Conte in Italia ha parlato anche l'ex calciatore Stefano Impallomeni che ha detto: “Conte in Italia? Chi lo vorrà deve mostrargli un progetto. Lui rispetto a mostri sacri ha una maggiore capacità di saper costruire o ricostruire squadre vincenti.

A livello nazionale parlo. È uno come Spalletti. Se voglio sperare di creare qualcosa di vincente nell'immediato prendo lui, se invece devo legittimare un percorso già virtuoso e vincere in Europa non lo prendo”.