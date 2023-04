Nelle scorse ore il giornalista Claudio Agave ha parlato della Juventus e del suo tecnico Massimiliano Allegri, lanciandogli diverse critiche .

Anche l'imprenditore Aldo Spinelli ha parlato dell'allenatore livornese, difendendone l'operato e puntando il dito sui calciatore della Juve.

Agave punge Allegri: "Nelle sue mani la Juventus è una macchina da corsa con un motore da utilitaria"

Claudio Agave è intervenuto nelle scorse ore su SportItalia per parlare della Juventus e del tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri. Il giornalista, ha lanciato una frecciatina nei confronti del tecnico livornese, asserendo: "La Juventus ha gli stessi punti dello scorso anno che però è stato considerato non positivamente dai critici, nonostante la qualificazione alla Champions League.

Ritengo che la Juventus, nelle mani di Allegri, sia come una macchina da corsa con il motore di un’utilitaria. È una squadra notevolmente depotenziata, che gode di tante individualità eccezionali che non vengono messe nelle condizioni ideali".

Agave ha poi concluso il suo intervento sottolineando come lo stesso Allegri abbia scelto di non schierare Chiesa e Vlahovic nei momenti in cui i calciatori sembravano essersi ripresi dagli infortuni.

Spinelli si erge in difesa di Allegri: "A mio avviso ha fatto fare fin troppi punti alla Juventus"

Di tutt'altro tenore nei confronti di Massimiliano Allegri è stata l'opinione dell'ex presidente del Livorno Aldo Spinelli. Quest'ultimo, intervenuto ai microfoni di Tuttojuve.com, ha parlato del manager toscano, affermando quanto segue: "La squadra è quella che è, i giocatori sono stati messi insieme un po' così.

Per me ha fin troppi punti in classifica. Il rendimento è deficitario, non è che l'allenatore può farli diventare come erano una volta. E' stato fatto un mercato al risparmio, gli acquisti più importanti sono arrivati dagli svincolati. Massimiliano ha dovuto accettare le scelte dei dirigenti".

Spinelli ha poi puntato il dito su dei calciatori nello specifico, sottolineando come elementi della rosa tipo Paulo Pogba e Angel Di Maria non abbiano mantenuto le promesse di inizio stagione.

Spinelli ha poi evidenziato come Allegri non abbia sostanzialmente sbagliato nulla ma che anzi meriterebbe il plauso del pubblico juventino per aver mantenuto un posizionamento in classifica adeguato nonostante la spada di damocle della penalizzazione. Infine Spinelli ha rimarcato come Allegri non abbia sbagliato nel tornare alla Juventus, rinunciando peraltro a firmare in passato il Real Madrid.