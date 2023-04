La trasmissione Report andata in onda ieri sera ha riacceso le luci dei riflettori sulla vicenda calciopoli ponendo in particolare l'attenzione sulla posizione dell'Inter mai finita a processo.

Prima che andasse in onda il servizio di Report su Rai 3, Luciano Moggi aveva scritto il consueto editoriale su Libero parlando in maniera molto dura di Gabriele Gravina. L'ex direttore generale della società bianconera ha in particolare spiegato come la chiavetta usb contenente numerose intercettazioni telefoniche sulla vicenda - fra cui anche quelle con protagonisti i dirigenti di Milan e Inter - analizzate nel corso di Report sia stata fatta recapitare anche al Presidente della Figc, senza però ottenere una risposta.

Luciano Moggi ha criticato il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina

'Il cofanetto è stato recapitato a diverse persone, in modo particolare a Gravina, presidente della Figc che non ha dato colpevolmente alcuna risposta circa il contenuto, magari l’avrà anche buttato nel cestino dell’immondizia senza riflettere che con quel gesto stava buttando via la vita di tante persone per bene. Sarebbe intanto interessante che il presidente federale Gravina potesse illuminarci sul motivo della radiazione, visto che il processo sportivo era terminato con sentenza letta dal professore Serio, componente di quel Tribunale: «campionato regolare nessuna partita alterata», che ad abundatiam commentava anche: «sentenza che segue il sentimento popolare»': queste le dichiarazioni di Luciano Moggi nel suo editoriale su Libero.

'Sentenza che ha seguito il sentimento popolare'

Moggi ha dunque evidenziato come il Tribunale, con una sentenza letta dal professore Serio, abbia dichiarato come 'il campionato fosse regolare senza nessuna partita alterata'. Il riferimento va alla stagione 2004-2005, campionato vinto dalla Juventus poi revocato e non assegnato a nessuna squadra, a differenza di quello della stagione successiva, che finì alla terza classificata, l'Inter.

Proprio la posizione dell'Inter nella vicenda è stata oggetto di analisi stamani in un articolo pubblicato da Guido Vaciago su Tuttosport in cui ci si interroga sul perchè il club nerazzurro non sia mai finito a processo nonostante i carabinieri incaricati avessero evidenziato la presenza di telefonate ad alta gravità tra Facchetti e Moratti, all'epoca Presidente e azionista di maggioranza del club nerazzurro, e i designatori arbitrali del tempo.