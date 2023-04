La Juventus è attualmente terza in classifica dopo l'annullamento della penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze. L'esito del ricorso al Coni per il caso plusvalenze ha portato alla cancellazione della sanzione con rinvio della sentenza alla Corte Federale d'Appello che dovrà riformulare la penalizzazione. Sull'argomento ha parlato anche Zibì Boniek, intervistato da Rai Radio 1. Il vicepresidente della Uefa ha prima di tutto specificato che non è esperto di vicende giudiziarie ma ha parlato di una ridefinizione della sanzione più morbida.

Una situazione che metterebbe lo stesso a rischio la qualificazione alle competizioni europee per la squadra bianconera.

Possibile penalizzazione di 7-10 per il caso plusvalenze alla Juventus

'Non è il mio settore, mi piace parlare di cose che so e capisco. Si tratta di rimodulare la sentenza e di rifarla un po' più morbida, alla fine saranno 7-10 punti in meno, ma non saprei'. Queste le dichiarazioni di Zibì Boniek in riferimento alla ridefinizione della penalizzazione per il caso plusvalenze da parte della Corte Federale d'Appello. Dal 20 aprile il Collegio di Garanzia del Coni avrà 30 giorni per dare le motivazioni alla Procura Figc e alla Juventus che spieghino il motivo dell'annullamento della sanzione con rinvio alla Corte Federale d'Appello.

Probabile però che già ad inizio maggio possano arrivare anche perché siamo vicini alla fine della stagione. Da inizio maggio entro 15 giorni sarà decisa l'udienza per il caso plusvalenze da parte della Corte Federale d'Appello.

La manovra stipendi e il possibile patteggiamento in intesa con la Procura Figc da parte della Juve

Il 27 aprile è scaduta la tempistica di presentazione delle memorie difensive degli avvocati della Juventus per la manovra stipendi. Non sono arrivate conferme da parte della società bianconera in riferimento alle memorie difensive e non si parla attualmente neanche di possibile richiesta di patteggiamento in intesa con la Procura Figc.

Se infatti venisse definito questo procedimento giudiziario prima del deferimento, la Juventus potrebbe diminuire la sanzione fino ad un massimo della metà di quella prevista. Se questo si definisse dopo il deferimento la diminuzione sarebbe fino ad un massimo di un terzo rispetto a quella prevista.

Secondo il giornalista sportivo Fabio Tavelli non sarebbe da scartare un possibile patteggiamento unico per tutte le vicende giudiziarie riguardanti la società bianconera. In tal caso potrebbe esserci una sanzione pecuniaria per il caso plusvalenze ed dei punti di penalizzazione per la manovra stipendi, rapporti con gli agenti sportivi e partnership con altre società.