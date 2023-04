La Juventus è attesa da giorni importanti per quanto riguarda le vicende giudiziarie in cui è coinvolta. Dopo che è stata ufficializzata il 12 aprile la chiusura d'indagine per la manovra stipendi da parte della Procura Figc, c'è ora attesa per il 19 aprile, quando arriverà l'esito del ricorso presentato al Coni per il caso plusvalenze.

Su questo argomento si è espresso nelle scorse ore Roberto Afeltra, l'avvocato esperto di diritto sportivo ha sottolineato che secondo lui il Collegio di Garanzia del Coni potrebbe annullare la penalizzazione.

L'avvocato Afeltra ha parlato dell'esito ricorso della Juve al Collegio di Garanzia del Coni per il caso plusvalenze

'Il Collegio di Garanzia del Coni, considerando la sentenza del Consiglio di Stato e alla luce della totale mancanza della motivazione sui 15 punti, può annullare la sanzione e restituire gli atti per un nuovo giudizio al Tribunale o alla Procura Federale per modificare la contestazione dell'articolo 4', sono queste le dichiarazioni di Roberto Afeltra al sito TuttoJuve.it.

Proseguendo la propria considerazione l'avvocato ha aggiunto: 'Se mi contesti per l'articolo 32, non mi puoi condannare per il 4. Per questo si riuniscono le due procedure e si possono definire anche con un patteggiamento economico e quindi con una semplice sanzione pecuniaria'.

Le altre considerazioni di Afeltra

L'avvocato Afeltra ha poi citato anche il caso Calciopoli, affermando: "Non dimentichiamo che sulla Federcalcio pende il rischio di un giudizio risarcitorio per centinaia di milioni richiesti dalla Juventus per Calciopoli, che il Tar ha dichiarato ammissibile e che sarà deciso dopo che la Corte di giustizia dell'Unione Europea cui si è rivolto Antonio Giraudo avrà deciso sulla legittimità o meno, sotto il profilo economico, del processo di Calciopoli.

Secondo me, oggi siamo solo all'inizio di un percorso".

Interpellato su come uscirebbe la Procura Figc da un'eventuale assoluzione della Juventus, Afeltra ha poi spiegato: "I processi trasmettono la verità processuale, vince chi è più bravo o chi sbaglia di meno. Nessuno si aspettava che il Tar, per la prima volta nella storia, decidesse quel che ha deciso sulla questione Paratici. Quello è stato un elemento decisivo, in realtà ce ne erano già altri tra i motivi di ricorso della Juventus che rendevano traballante la sentenza di revisione. Per me è stato il gol decisivo".