La Juventus è attualmente terza in classifica, il tutto grazie al pronunciamento del Collegio di Garanzia del Coni che ha annullato la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze stabilita a gennaio.

La sentenza è stata rinviata alla Corte Federale d'Appello che dovrà riformulare le motivazioni e statuire una nuova sanzione. Sull'argomento si è espresso nelle ultime ore anche l'avvocato Pierluigi Matera, che ha sottolineato come la nuova sentenza potrebbe rivelarsi più leggera dei 15 punti che erano stati statuiti a gennaio.

L'avvocato Matera ha parlato della possibile nuova sanzione per la Juventus per il caso plusvalenze

'Nel dispositivo sono presenti alcuni punti fermi come l’accoglimento del ricorso di Pavel Nedved e la conferma della sanzione inflitta ad Agnelli, Paratici e Cherubini'. Questo l'incipit delle dichiarazioni di Pierluigi Matera a Rai 2.

'La Juventus sarebbe condannata per il comportamento dei suoi dirigenti - ha proseguito Matera - E' molto probabile che la penalizzazione sia più leggera rispetto al -15 punti deciso inizialmente dalla Corte Federale d'Appello'. Evidente quindi che anche se dovesse arrivare una penalizzazione di 7-8 punti, la lotta per un posto in Champions League diventerebbe molto complessa per la squadra bianconera.

Senza contare che c'è un'altra vicenda giudiziaria che potrebbe pesare e non poco sulla stagione bianconera, ovvero la manovra stipendi.

Michele Criscitiello sul caso plusvalenze

Dell'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni ha parlato anche il giornalista sportivo Michele Criscitiello che ha sottolineato come a sua detta il caso plusvalenze sia molto simile al processo tamponi di cui fu protagonista il presidente della Lazio Claudio Lotito durante l'emergenza sanitaria da coronavirus: 'Film identico al processo tamponi per Lotito'.

Possibile il patteggiamento unico

Nelle ultime ore si espresso sulla vicenda anche il giornalista sportivo Fabio Tavelli che a Sky Sport ha parlato della possibilità di una sorta di maxi accordo fra la Procura Figc e la Juventus.

Sulla base di questo accordo, sempre stando a quanto riferito da Tavelli, il club Juventus potrebbe essere condannato ad una sanzione pecuniaria per il caso plusvalenze in aggiunta ad una penalizzazione in punti in campionato per il secondo caso, quello su manovra stipendi e partnership sospette con altri club.