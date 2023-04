'Il fatto che il Napoli non vinca il campionato da tanti anni non è solo dovuto al Napoli ma anche ad altri fattori che stanno lentamente venendo a galla. Non voglio aggiungere altro': ad esprimersi in questi termini il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che intervistato dal De Telegraaf ha trattato vari argomenti lanciando evidenti frecciatine ai rivali della Juventus, con il Patron azzurro ad aver sostanzialmente attribuito gli anni di magra del proprio club a livello di trofei alle vicende giudiziarie in corso che avrebbero falsato, stando a quanto fatto indirettamente trapelare dalle sue parole, la competizione sportiva.

Il presidente De Laurentiis ha lanciato una critica indiretta alla Juventus

'Abbiamo pensato di realizzare una serie tv sulla storia recente del Napoli, con la CBS negli Stati Uniti. O per fare qualcosa legato a questo terzo scudetto, lo scudetto italiano. Ma vinciamo prima quello. Questa proprietà ha tirato fuori il Napoli da una situazione difficile, portando la squadra campana a giocare le competizioni europee per 14 stagioni consecutive, una in più della Juventus. Il fatto che il Napoli non vinca il campionato da tanti anni non è solo dovuto al Napoli ma anche ad altri fattori che stanno lentamente venendo a galla. Non voglio aggiungere altro'. Queste le dichiarazioni rilasciate da De Laurentiis cui numerosi tifosi juventini, sentitisi chiamati in causa dalle sue parole, hanno replicato sui social ricordando l'inchiesta in corso da parte della Procura di Napoli che sta indagando sull'affare legato a Victor Osimhen, acquistato dal Napoli a fronte del pagamento di circa 50 milioni di euro più il cartellino di tre giovani della Primavera partenopea mai trasferitisi però al Lille.

Il Napoli è primo in classifica a +16 sulla Lazio seconda

A nove giornate dalla fine del campionato il Napoli è molto vicino alla vittoria del campionato. Il vantaggio sulla Lazio seconda è evidente, ben 16 punti teorici dato che la Lazio ha già giocato e vinto il match numero 30 del proprio campionato mentre il Napoli deve ancora scendere in campo contro l'Hellas Verona.

Le cose potrebbero leggermente cambiare se il Collegio del Coni dovesse annullare la penalizzazione di 15 punti comminata alla Juventus per il caso plusvalenze: in quel caso il club andrebbe al secondo posto ma solo in caso di bottino pieno domani contro il Sassuolo, dato che i suoi 59 punti ad oggi varrebbero solo la terza piazza dietro proprio alla Lazio.