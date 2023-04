La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo non solo per il calcio giocato ma anche per le vicende giudiziarie. Difficile programmare la stagione senza la certezza di quali saranno le sanzioni che arriveranno dal caso plusvalenze e dalla manovra stipendi, con quest'ultimo caso giudiziario che potrebbe andare a condizionare anche la stagione 2023-2024. Quello che sembra certo è l'arrivo in società di nuovi dirigenti nella gestione sportiva ma si parla anche del possibile arrivo di un vicepresidente, posto non assegnato dopo le dimissioni di Pavel Nedved.

Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un possibile ritorno Alessandro Del Piero, che ha voluto rispondere sull'argomento ad una domanda di CBS Sports.

Non si è sbilanciato molto a riguardo ma l'ex riferimento della Juventus da giocatore ha aggiunto di aver ancora un legame forte con la società bianconera.

Del Piero e il possibile ritorno alla Juventus

'Ritorno alla Juventus? Non voglio dire di sì o di no in maniera netta. È una cosa enorme, ma non posso nascondere che il mio cuore è lì'. Queste le dichiarazioni di Alessandro Del Piero in una recente intervista a CBS Sports. L'ex giocatore bianconero ha aggiunto: 'Bisogna ragionare in termini di squadra, soprattutto in questo momento dove la società ha tante cose da costruire'.

Parole che lasciano intendere il fatto che potrebbero arrivare nuovi ruoli dirigenziali importanti nella società bianconera in una fase di ricostruzione dopo gli addii pesanti di Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene.

Alessandro Del Piero sulla penalizzazione alla Juventus decisa a stagione in corso

L'ex giocatore della Juventus ha criticato anche la decisione della Giustizia Sportiva di sanzionare la squadra bianconera a stagione in corso per il caso plusvalenze.

Una penalizzazione che va a pesare non solo sulla società bianconera ma anche sulla regolarità del campionato a detta di Del Piero, con tante società che in caso di restituzione dei punti alla Juventus, che si ritroveranno in una posizione in meno rispetto a quella costruita nelle ultime settimane. Se consideriamo infatti la classifica attuale in caso di restituzione dei punti, i bianconeri si ritroverebbero a 59 punti.

Intanto il 19 aprile si deciderà sull'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni presentato dalla Juventus per il caso plusvalenze. Tre le possibilità per il Coni, conferma della penalizzazione, annullamento senza o con rinvio alla Corte Federale d'Appello. In tal caso dovranno essere riscritte le motivazioni ed è probabile una diminuzione dei 15 punti decisi per la squadra bianconera e già scontati in campionato.