Il pranzo della vigilia di Pasqua offre nel menù una, si spera, scoppiettante Udinese - monza viste le comode posizioni di classifica di entrambe le compagini. Friulani reduci da un brutto ko sul campo del Bologna, ma dove erano infarciti di infortuni e squalificati. Oggi saremo alla Dacia Arena a raccontare in diretta la partita. Si torna nel luogo in cui l'Udinese ha battuto, con un netto dominio, il Milan. I friulani dovranno fare a meno di Deulofeu e di Ebosse per infortunio e dello squalificato Pereyra. Mondo Monza in apprensione per le sorti del presidente del club, Silvio Berlusconi, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano.

Palladino dovrà fare a meno di Caprari per squalifica, ma ritrova due pedine importanti per il gioco della squadra ovvero Matteo Pessina e l'esperto difensore Armando Izzo. Sfida tra punte dove Beto per i padroni di casa dovrebbe guidare l'attacco bianconero affiancato da Success che sembrerebbe aver recuperato. Dall'altra parte il triestino Andrea Petagna dovrebbe guidare l'attacco degli ospiti. L'Udinese e il Monza scendono in campo dopo che si sono giocate già tre gare ella ventinovesima giornata, dove la Salernitana ha fermato l'Inter nei minuti finali, il Napoli ha battuto il Lecce e il Milan è incappato in un pareggio a reti bianche in casa contro l'Empoli. L'arbitro dell'incontro è il signor Luca Massimi della sezione CAN di Termoli.

Monza, i convocati di Palladino per la partita di Udine

Portieri: Di Gregorio, Cragno, Sorrentino.

Difensori: Donati, Pablo Marí, Marlon, Caldirola, Birindelli, Antov, Carlos Augusto, Izzo.

Centrocampisti: Rovella, Machin, Barberis, Valoti, Sensi, Colpani, Pessina.

Attaccanti: Gytkjaer, Carboni, Maric, Petagna, D'Alessandro, Vignato, Ciurria.