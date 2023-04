Il calcio italiano sta vivendo uno dei momenti più difficili della propria storia. Al centro di numerose polemiche i meccanismi di funzionamento della giustizia sportiva, responsabilità della Federazione Italiana Giuoco Calcio, soprattutto per il modo in cui sta gestendo le vicende giudiziarie che stanno riguardando la Juventus, caso plusvalenze in primis.

In attesa di comprendere come evolveranno le cose e soprattutto con che tempi, il presidente della Figc Gabriele Gravina prosegue comunque col proprio lavoro soprattutto per quanto riguarda la tutela degli arbitri.

In quest'ottica va letta l'approvazione della normativa che prevede il raddoppio del minimo edittale per chi si macchia di comportamenti violenti contro gli arbitri.

Il presidente della Figc Gravina ha parlato della nuova normativa a tutela degli arbitri

'Abbiamo raddoppiato tutte le sanzioni edittali'. Queste le dichiarazioni di Gabriele Gravina in riferimento ai comportamenti lesivi nei confronti degli arbitri. Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha aggiunto: 'E' stata inserita una novità: nel caso in cui ad aggredire gli arbitri fossero i dirigenti delle squadre, sono previsti dei punti di penalizzazione per la società, minimo due punti'. Gravina ha poi sottolineato: 'Basta violenze sugli arbitri'.

Una normativa dunque che va a supporto in particolare del calcio minore.

La risposta del presidente della Viterbese alle dichiarazioni di Gravina

Il presidente della Viterbese Marco Arturo Romano ha voluto rispondere alle dichiarazioni del presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il dirigente della società laziale ha dichiarato in modo velatamente provocatorio: 'Gravina parla di sanzioni raddoppiate ma quando ci mandano arbitri come quello di domenica scorsa, c’è solo da sperare in una migliore formazione e preparazione degli stessi'.

Proseguendo le sue dichiarazioni Romano ha aggiunto che essendo lui un formatore pensa che sia necessario seguire dal punto di vista tecnico e psicologico gli arbitri. Il presidente della Viterberse ha portato l'esempio del match con protagonista la sua squadra disputatosi a Torre del Greco. Romano è rimasto sorpreso dall'atteggiamento distruttivo che avrebbe avuto, secondo lui, l’arbitro verso una squadra rispetto ad un'altra: la squadra laziale, ricordiamo, è in lotta per la permanenza nel campionato di Serie C.