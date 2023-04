Uno dei tormentoni della scorsa estate è stato quello relativo al possibile arrivo all'Inter di Paulo Dybala. Andato in scadenza di contratto con la Juventus, infatti, la Joya è stato corteggiato a lungo come colpo a parametro zero. A bloccare tutto è stata la grande abbondanza in attacco, con l'arrivo di Romelu Lukaku dal Chelsea e il mancato addio di Joaquin Correa, oltre al fatto che Alexis Sanchez ha accettato di rescindere il contratto solamente ad agosto inoltrato. Ne ha approfittato la Roma, che ha bruciato tutti a inizio agosto convincendo il fantasista argentino, che sul campo sta ripagando con grandissime prestazioni, che hanno portato i giallorossi in semifinale di Europa League e in piena lotta per la zona Champions in campionato.

L'Inter, dunque, sarebbe pronta a fare un nuovo tentativo a distanza di un anno. D'altronde l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è un suo grande estimatore, visto che era stato lui a portarlo alla Juventus nell'estate del 2015, acquistandolo dal Palermo per 40 milioni di euro.

Inter su Dybala

L'Inter nella prossima sessione estiva di Calciomercato potrebbe rivoluzionare il proprio attacco. L'unico sicuro della conferma sembra essere Lautaro Martinez, a meno che non arrivino offerte superiori ai 100 milioni di euro. Per il resto, Edin Dzeko è in scadenza di contratto, Romelu Lukaku è in prestito dal Chelsea e, dunque, dovrebbe tornare a Londra mentre Joaquin Correa non ha convinto e per questo motivo sarà ceduto.

Il grande sogno di Giuseppe Marotta per il reparto avanzato resta Paulo Dybala, anche se con il rimpianto di non averlo preso lo scorso anno a parametro zero, tergiversando troppo. La Joya quest'anno alla Roma ha dimostrato ampiamente di poter fare la differenza ancora, dando continuità alle proprie prestazioni, quella che era mancata un po' alla Juventus lo scorso anno.

Sono già undici le reti messe a segno, con sette assist, in ventitré partite di campionato, a fronte di quattro gol e un assist messi insieme in nove gare di Europa League.

L'offerta dell'Inter

Nel contratto di Paulo Dybala la scorsa estate è stata inserita una clausola rescissoria decisamente bassa, sui 20 milioni di euro, e proprio questo potrebbe portare ad un addio alla Roma dopo un solo anno, a meno che non arrivi il rinnovo.

L'argentino, infatti, ha un ingaggio di poco superiore ai 4 milioni di euro, e l'Inter sarebbe pronta ad inserirsi mettendo sul piatto lo stesso stipendio che era già pronto l'anno scorso qualora fossero andati via Sanchez e Correa: un triennale a 6 milioni di euro a stagione più bonus, superando i 7 milioni di euro. Una proposta importante quella nerazzurra, ma decisiva sarà la volontà del classe 1993.