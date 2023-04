Nelle scorse ore il direttore sportivo Walter Sabatini ha parlato ai microfoni della trasmissione Dazn Supertele dell'Inter e di Lukaku, bocciando nettamente l'attaccante belga e la sua stagione finora giocata con la maglia nerazzurra. La stessa Inter, starebbe pensando di non rinnovare il prestito del bomber belga ed al suo posto avrebbe messo nel mirino due giovani, Lois Openda del Lens e Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach.

Sabatini punge Lukaku: "Sembra un giocatore spento e se sta in queste condizioni non serve all'Inter"

Il direttore sportivo Walter Sabatini è intervenuto ai microfoni della trasmissione Dazn Supertele e tra gli argomenti toccati c’è stata anche la stagione finora poco positiva dell'attaccante nerazzurro Romelu Lukaku.

Sabatini senza troppi giri di parole, ha bocciato il centravanti belga, che secondo il ds avrebbe perso quelle motivazioni fondamentali per giocare ai massimi livelli: “Mi sembra un giocatore spento, non ha motivazioni sufficienti nonostante le cose straordinarie che ha fatto per l'Inter, È sconcertante vederlo giocare, arriva sempre secondo sul pallone. C'è qualcosa che lo sta condizionando fortemente, ma questo Lukaku non serve”.

Sabatini ha poi parlato dei passi falsi che ha compiuto l'Inter in campionato affermando come la formazione nerazzurra spesso e volentieri si sia trovata a giocare un match di Serie A appena qualche giorno dopo rispetto ad una gara di Champions League, competizione che secondo il direttore sportivo spreme le energie mentali dei calciatori.

Sabatini ha poi concluso il suo intervento parlando degli Allenatori che in questo momento stima maggiormente il direttore sportivo ha svelato di apprezzare due manager italiani Roberto de Zerbi del Brighton e Raffaele Palladino del Monza.

L'Inter valuterebbe diversi profili per sostituire Lukaku tra cui Openda e Thuram

Le parole di Sabatini nei confronti di Lukaku arrivano 24 ore dopo quanto trascritto dalla Gazzetta dello Sport.

Secondo il quotidiano “Rosa” l'addio di Lukaku dall’Inter sarebbe certo in quanto la formazione nerazzurra non avrebbe gradito l'annata poco prolifica del centravanti belga e soprattutto vorrebbe risparmiare dal monte ingaggi quei 12 milioni di euro netti che il numero 9 attualmente percepisce dalla “Beneamata”. Ecco perché l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta starebbe già osservando al mercato dei centravanti ed uno dei nomi attenzionati potrebbe essere quello di Lois Openda: il giovane centravanti del Lens avrebbe una valutazione tutto sommato abbordabile per le casse della società nerazzurra vale a dire 20 milioni di euro.

Come alternativa più economica l'Inter terrebbe sempre d'occhio il profilo di Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach che al termine della stagione in corso dovrebbe liberarsi da Club tedesca a parametro zero.