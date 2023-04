L’Inter potrebbe cambiare proprietà nei prossimi mesi. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da calciomercato.com, Investcorp, fondo del Bahrain, starebbe pensando di creare un consorzio di investitori per acquisire la maggioranza delle quote del club nerazzurro, attualmente in mano alla famiglia Zhang. L’obiettivo sarebbe quello di raccogliere dei capitali per poter raggiungere una cifra congrua all'acquisizione ma a quanto sembrerebbe i dirigenti cinesi avrebbero intenzione di incassare non meno di 1,2 miliardi dalla vendita del club.

Attualmente non sono state formalizzate offerte agli Zhang, che devono comunque trovare una soluzione per saldare il prestito elargito da Oaktree.

Le possibilità di un’eventuale cessione potrebbero aumentare grazie al buon cammino dei nerazzurri in Champions League, vetrina fondamentale per gli investitori.

Uno stadio di proprietà potrebbe essere fra le priorità

L’elemento che potrebbe spostare l’ago della bilancia ai fini della cessione sarebbe la costruzione dello stadio, nodo fondamentale per gli investitori interessati all’Inter. Non a caso, anche il gruppo Pif, prima di rilevare il Newcastle, avrebbe effettuato un’ispezione a Milano per comprendere i termini della costruzione del nuovo impianto. Ad oggi, però, gli Zhang non avrebbero nessuna garanzia poiché è ancora in atto il braccio di ferro con il comune di Milano, nonostante ci sia anche l'interesse del Milan di trasferirsi via da San Siro.

Uno stadio proprio sarebbe una fonte di autogestione, soprattutto dal punto di vista economico, per la nuova dirigenza. D’altra parte nel resto d’Europa, il primo obiettivo per ammortizzare i costi è proprio la costruzione di un impianto di proprietà che garantisca un costante flusso di entrata al club.

Marotta potrebbe confermare Inzaghi ma in caso di nuova proprietà gli scenari potrebbero cambiare

Da decifrare sarebbe intanto il futuro di Simone Inzaghi che non ha portato a prestazioni positive in campionato. L'amministratore delegato Giuseppe Marotta gli ha rinnovato la fiducia proprio prima della sfida vinta contro il Benfica riconoscendogli l'ottimo lavoro che si può notare in Coppa Italia, Supercoppa e Champions League anche se l'obiettivo numero uno rimane sicuramente il piazzamento tra i primi quattro in Serie A per accedere alla massima competizione europea anche nel prossimo anno.

Tutto questo pensando solo al fronte sportivo, ma in caso di nuova proprietà targata Investcorp non è escluso un restyling totale con Simone Inzaghi che in quel caso sarebbe il primo a fare le valigie. Per rimpiazzarlo interesserebbero Thiago Motta o Antonio Conte.