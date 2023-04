Se la Juventus non riuscirà a partecipare alle prossime coppe europee diversi calciatori bianconeri potrebbero lasciare il club, specialmente quelli con un ingaggio più elevato. Dell'argomento ha recentemente parlato Graziano Campi che ospite a Tv Play di Calciomercato.it ha parlato del futuro professionale dei due centrocampisti attualmente in prestito al Leeds e al Chelsea Weston McKennie e Denis Zakaria così come di Arkadius Milik e Paul Pogba. Il centrocampista francese potrebbe anche decidere di lasciare Torino in caso di mancata qualificazione alla Champions League.

Campi ha parlato del futuro professionale di Milik e Pogba

'La Juventus si libererà dei giocatori in scadenza di contratto per diminuire il monte ingaggi e poi proverà a fare cassa con McKennie e Zakaria che rientreranno dai prestiti'. Queste le dichiarazioni di Graziano Campi a Tv Play di calciomercato.it.

Secondo il giornalista sportivo questa possibilità è concreta non solo perché si parla di sanzioni dalla Uefa ma anche perché la società bianconera starebbe pensando di ringiovanire la rosa alleggerendo il monte ingaggi: 'Arkadius Milik, in caso di esclusione dalle competizioni europee per la società bianconera, non sarebbe felice di rimanere a Torino'.

Campi ha parlato anche del futuro professionale di Paul Pogba, che ha un contratto con la Juventus fino a giugno 2026 a circa 8 milioni di euro netti a stagione più bonus: 'I rapporti fra Pogba e la società bianconera erano già logori, poi dopo aver perso il mondiale il centrocampista vuole rilanciarsi in Europa, accetterebbe il trasferimento'.

Parole importanti che confermerebbero come la società bianconera potrebbe decidere di lasciar partire diversi giocatori a giugno, soprattutto quelli che appesantiscono il monte ingaggi.

Il mercato della Juventus

Il giornalista ha voluto parlare anche dei giocatori attualmente in prestito con diritto di riscatto presso altre società, su tutti Weston McKennie e Denis Zakaria.

Il primo in caso di permanenza del Leeds nel campionato inglese sarà riscattato per 35 milioni di euro e potrebbe essere inserito nell'affare Gnonto: in caso contrario l'americano sarebbe comunque seguito da altre società inglesi e non è da scartare la possibilità che arrivino altre offerte per il mediano di fantasia statunitense. Diversa è la situazione del centrocampista svizzero, che difficilmente sarà acquistato a titolo definitivo dal Chelsea a giugno.