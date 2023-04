La Juventus potrebbe ripartire da un nuovo direttore sportivo. La conferma dell'inibizione per quello attuale, Federico Cherubini, arrivata per decisione del Collegio di Garanzia del Coni per il caso plusvalenze spingerà di fatti il club ad ingaggiare un nuovo dirigente esperto di mercato.

Nelle ultime settimane si è così parlato di un possibile incontro della società bianconera con il direttore sportivo del Milan Ricky Massara o con quello del Napoli Cristiano Giuntoli o ancora di un possibile interesse per Andrea Berta. Il sito Calciomercato.it ha allora lanciato un sondaggio chiedendo agli utenti quale fosse il direttore sportivo ideale per la Juventus e insieme a lui quale giocatore dovrebbe raggiungere la società bianconera nella stagione 2023-2024.

Il più votato è stato Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, che porterebbe portare con se a Torino il centrocampista Davide Frattesi, seguito dalla società bianconera ormai da diverse settimane.

I tifosi votano l'ingaggio di Carnevali e l'acquisto di Frattesi

In un recente sondaggio in cui si chiedeva ai tifosi quale fosse il direttore sportivo giusto da cui ripartire e l'acquisto ideale come prossimo giocatore della Juventus, il più votato è stato Giovanni Carnevali insieme a Davide Frattesi con il 42,9% dei voti. Al secondo posto Cristiano Giuntoli del Napoli e Piotr Zielinski con il 28,6%, seguiti dal direttore sportivo dell'Atletico Madrid Andrea Berta insieme al centrocampista Saul con il 15,5% dei voti.

Al quarto posto Ricky Massara del Milan con Ismael Bennacer con il 13,3% dei voti.

Sarebbe interessante la scelta di Carnevali, che nelle ultime stagioni ha dimostrato di saper lavorare molto bene nel Sassuolo valorizzando diversi giovani che poi sono stati venduti a somme importanti. Basti pensare a Manuel Locatelli, approdato proprio alla Juventus, e a Raspadori e Scamacca, trasferitisi rispettivamente al Napoli e al West Ham.

Per quanto riguarda Frattesi a confermare l'interesse per il centrocampista è stato anche il direttore tecnico della Juventus Francesco Calvo, che aveva dichiarato come la società bianconera segua tutti i migliori giovani italiani facendo rientrare in questi anche Frattesi.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà valutare anche il futuro professionale di Massimiliano Allegri.

Non è da scartare la possibilità che venga sostituito in estate anche se si parla di un possibile nuovo ruolo del toscano da dirigente. In tal caso potrebbe arrivare un tecnico giovane per ricostruire un nuovo progetto sportivo. Fra i i nomi che piacciono spiccano quelli del tecnico del Brighton Roberto De Zerbi e di quello dell'Olympique Marsiglia Igor Tudor.