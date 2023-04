Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate dalla Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri avrebbe indicato alla Juventus il profilo di Kalidou Koulibaly, centrale difensivo attualmente in forza al Chelsea. I bianconeri inoltre, starebbero pensando ad un laterale sinistro, con Alejandro Grimaldo del Benfica sempre in pole tra i candidati ed ad un centrocampista, con Carlos Soler del PSG che piacerebbe dalla scorsa estate.

Juventus, Allegri vorrebbe Koulibaly per la prossima estate, i bianconeri pensano alla formula del prestito

La Juventus starebbe pensando a Kalidou Koulibaly per la prossima stagione: la Gazzetta dello Sport nelle scorse ore ha reso noto come il difensore senegalese attualmente in forza al Chelsea piacerebbe in particolar modo a Massimiliano Allegri che per averlo nella retroguardia bianconera sarebbe disposto a fare carte false.

Koulibaly, dopo aver rifiutato il corteggiamento della "Vecchia Signora" nella scorsa estate, ora starebbe faticando in Premier League tanto è vero che alcuni media britannici lo definirebbero un "flop". Stando a quanto pubblicato dalla "Rosa" dunque, la Juventus vorrebbe intavolare una trattativa con il Chelsea cercando di portare via Koulibaly da Londra con la formula attuata dall'Inter per Lukaku, vale a dire prestito secco senza obbligo di acquisto. In ogni caso, la formazione bianconera vaglierebbe altri nomi per il ruolo di difensore ed uno dei papabili candidati per questo scopo sarebbe Giorgio Scalvini: il giovane stopper dell'Atalanta, grazie al campionato che sta giocando sotto la guida di Giampiero Gasperini, avrebbe attratto le attenzioni del club bianconero, che potrebbero però scontrarsi con diversi competitor come l'Inter, il Liverpool e l'Atletico Madrid.

Calciomercato Juve, piacerebbero Grimaldo e Soler

La Juventus per il prossimo mercato starebbe pensando di acquisire anche un terzino sinistro ed un centrocampista. Per il ruolo del fluidificante, il nome che piacerebbe maggiormente resterebbe sempre quello di Alejandro Grimaldo: il laterale del Benfica andrà in scadenza di contratto con i lusitani a fine anno e portarlo a parametro 0 alla Continassa significherebbe assicurarsi un giocatore di esperienza e talento.

Su Grimaldo però, ci sarebbero le attenzioni di diverse squadre in Europa come il Bayern Leverkusen ed il Nizza, nonché della Roma per quanto concerne le squadre italiane. Per quanto riguarda il centrocampista invece, la Juve avrebbe messo gli occhi addosso a Carlos Soler: il mediano del PSG sta trovando poco spazio nella compagine parigina e per questa ragione i bianconeri potrebbero intavolare una trattativa con il club francese per portarlo alla Continassa con la formula del prestito con conseguente diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro.