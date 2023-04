La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti nella prossima estate. Oltre ai possibili nuovi acquisti si valuta anche la permanenza dei calciatori già in rosa, fra questi Arkadius Milik, attualmente in prestito dall'Olympique Marsiglia e riscattabile a fronte del pagamento di 7 milioni di euro più 2 di bonus.

Stando a quanto riportato da juventusnews24.com l'agente del polacco sarebbe atteso a Torino nelle prossime settimane per formalizzare il tutto: Milik si è rivelato molto utile soprattutto nella prima parte della stagione, con diverse reti decisive, in particolare quella segnata su calcio di punizione al 90esimo sul campo della Cremonese valsa lo 0-1 finale per i bianconeri.

Rientrato da qualche settimana dopo un lungo infortunio muscolare, Milik è stato schierato titolare nel match dell'andata dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona giocando un buon incontro al centro dell'attacco.

Possibile l'acquisto a titolo definitivo del cartellino di Milik

Fin qui il centravanti polacco ha disputato 19 match segnando 6 gol e fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno nel campionato italiano. A questi bisogna aggiungere 2 match di Coppa Italia, 5 match e 2 gol in Champions League ed 1 match in Europa League. Il suo acquisto costerebbe circa 9 milioni di euro compresi i bonus e rappresenterebbe un'alternativa valida nel settore avanzato per la stagione 2023-2024.

Potrebbe rimanere anche Dusan Vlahovic dopo le dichiarazioni di Francesco Calvo prima del match di Europa League contro lo Sporting Lisbona laddove il direttore tecnico della società bianconera ha dichiarato che il giocatore serbo è sempre al centro del progetto sportivo bianconero. Un attestato di stima importante per un calciatore che ha 23 anni e che può ancora crescere e migliorare.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire anche il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno. Se su Alex Sandro il club starebbe meditando una permanenza appare diversa la situazione riferita a Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Per il colombiano si parla di una possibile nuova esperienza alla Roma (niente rinnovo dunque), in merito al rinnovo degli altri due sempre Calvo nelle scorse settimane ha dichiarato che il club starebbe lavorando sotto traccia in attesa di capire se l'anno prossimo disputerà o meno la prossima Champions League.