Nelle scorse ore l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di TMW Radio della Juventus e del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Dello stesso argomento e di quanto accaduto in Coppa Italia tra la compagine bianconera e l'Inter hanno detto la loro opinione Daniele Adani, sulla Bobo TV e Ivan Zazzaroni a Radio Deejay.

Orlando su Allegri: "Credo che la storia tra lui e la Juventus sia finita e si dovrà trovare una soluzione"

L'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio per parlare della Juventus e del suo tecnico Massimiliano Allegri.

Ecco dunque quanto detto in proposito da Orlando: "Allegri? Credo che al di là dell'aspetto economico si debba trovare una soluzione tra lui e la Juventus. La Juve deve ripartire con un progetto diverso, soprattutto se arriveranno penalizzazioni e mancheranno le coppe. Io farei con un tecnico nuovo pensando al futuro. Credo che la storia con Allegri sia finita, almeno per i tifosi".

Adani: "Quando sollevai un dubbio su Allegri mi rispose maleducatamente e senza argomentare"

Di Massimiliano Allegri e della partita persa in Coppa Italia dalla Juventus contro l'Inter ha parlato anche Daniele Adani. L'ex calciatore nerazzurro, intervenuto ai microfoni della trasmissione Twitch condotta da Christian Vieri Bobo Tv, ha dunque detto del tecnico livornese: "Io quattro anni fa ho sollevato il dubbio su Allegri, un mese prima del suo esonero: da lì Allegri non è più tornato, è stato maleducato e non ha argomentato.

E' questo il problema, non ha argomentato prima e non argomenta oggi. Lì veniva da un ciclo vinto ma io sentivo che c'era qualcosa da fare. Chi non argomenta, se non ha valori, perde la testa". Adani ha poi rintuzzato sull'argomento Allegri, sottolineando come il tecnico toscano abbia fallito 7 obiettivi su 8 che la Juventus si sarebbe posta in questi ultimi due anni e che rispetto a lui, Simone Inzaghi sembrerebbe Cruijff.

Zazzaroni: "Qualcuno all'Inter ha spifferato quanto accaduto con Allegri e questo è stato di una scorrettezza unica"

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni è tornato a parlare dell'episodio accaduto nel post gara di Coppa Italia tra Inter e Juventus, quando Massimiliano Allegri avrebbe avuto uno screzio con Marotta e Baccin.

Ecco quanto detto dal giornalista in merito sulle frequenze di Radio Deejay: "Qualcuno all'interno dell'Inter ha spifferato quello che è successo, è stata una cosa di una scorrettezza unica. Qualcuno ha avuto interesse che uscisse questa cosa, questo non elimina l'errore di Allegri che è il primo responsabile, ma dopo una sconfitta possono sfuggire parole non particolarmente simpatiche. Basta aver frequentato gli spogliatoi".