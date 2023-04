La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Ci sono da definire anche le strategie di mercato, che dipenderanno dall'eventuale qualificazione alla Champions League. Rimangono però evidenti le esigenze della rosa bianconera, soprattutto per quanto riguarda le fasce difensive. Servono dei terzini, non è un caso si parli del possibile arrivo per la fascia destra di Emil Holm dello Spezia, valutato circa 20 milioni di euro. Per la fascia sinistra invece piacerebbe Carlos Augusto, che si sta confermando in questa stagione nel campionato italiano dopo quella scorsa in Serie B.

Il brasiliano rappresenta uno dei migliori terzini del campionato italiano ed in generale del calcio europeo. Basta notare le statistiche stagionali, in 26 match nel campionato italiano ha già segnato 5 gol fornendo altrettanti assist ai suoi compagni. Ha quindi partecipato a 10 gol del Monza, come lui nel calcio europeo solo Jeremie Frimpong del Bayer Leverkusen, terzino destro seguito dalla società bianconera.

Possibile rinforzo per il calciomercato estivo il brasiliano Carlos Augusto

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Carlo Augusto per il Calciomercato estivo. Un rinforzo che dovrebbe arrivare sia in caso di qualificazione che non in Champions League.

Serve infatti un giocatore per la fascia sinistra, che possa giocare terzino o eventualmente centrocampista nel 3-5-2. Nel Monza gioca proprio con quest'ultima idea di gioco, che gli dà la possibilità di valorizzare le sue qualità in velocità e la sua abilità realizzativa e nel fornire assist ai suoi compagni. Sarebbe un'alternativa importante a Kostic anche se in caso di 4-4-2 i due potrebbero giocare insieme.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024, di conseguenza potrebbe essere acquistato a prezzo vantaggioso. I buoni rapporti professionali fra Monza e Juventus potrebbero agevolare l'approdo del brasiliano a Torino, che ha 24 anni e rappresenterebbe un investimento per il presente e per il futuro. Cresciuto nel Corinthians, si è trasferito nel Monza a settembre 2020.

Il Monza sta valorizzando Rovella in questa stagione

Come dicevamo, i rapporti professionali fra Monza e Juventus sono ideali, lo dimostrano i prestiti dei centrocampisti Ranocchia e Rovella alla società lombarda nel recente calciomercato estivo. Proprio l'ex Genoa grazie alla stagione al Monza sta diventando uno dei migliori centrocampisti italiani e dalla stagione 2023-2024 dovrebbe essere parte integrante della rosa bianconera. Dovrebbe andare a sostituire Leandro Paredes, che dovrebbe far ritorno al Paris Saint Germain. La società bianconera avrebbe deciso di non riscattarlo dai francesi.