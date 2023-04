L'ultimo turno di campionato ha fatto registrare l'ennesima sconfitta consecutiva per la Juventus, la terza, uno 0-1 a favore del Napoli che ha lasciato numerosi strascichi anche per il gol annullato a Di Maria al 90esimo che ha preceduto di qualche minuto la rete di Raspadori che ha consegnato la vittoria ai campani.

Al termine dell'incontro, il vice di Massimiliano Allegri, Marco Landucci, si sarebbe rivolto con epiteti offensivi e minacciosi nei confronti del tecnico del Napoli Luciano Spalletti. Parole individuate dalla Procura Federale che ha così squalificato Landucci.

A tal riguardo il giornalista sportivo Raffaele Auriemma si è servito di Twitter per invitare il vice di Massimiliano Allegri a chiedere pubblicamente scusa.

Auriemma ha parlato della squalifica decisa dal Giudice Sportivo nei confronti di Landucci

'Quindi era tutto vero. Sarebbe il caso che Landucci chieda scusa alla dirigenza della Juventus e faccia pubblico mea culpa'. Questo il post di Raffaele Auriemma in riferimento alle frasi che il vice di Massimiliano Allegri avrebbe rivolto a Luciano Spalletti dopo il gol subito dalla Juventus. A conferma di questo la squalifica decisa dal Giudice Sportivo nei confronti di Landucci per una giornata più un'ammenda di 5 mila euro. Tanti utenti su Twitter hanno commentato il post del giornalista sportivo.

I commenti degli utenti al post al giornalista sportivo Auriemma

Diversi i commenti al post di Auriemma. Un utente ha scritto: 'E cosa avrà detto mai il simpaticissimo Spalletti a Landucci per causarne una reazione talmente veemente? Una cosa simile a quella che disse a Maldini?'. Un altro utente ha scritto: 'Avrete rispetto quando rispetterete il fatto che vi abbiamo sconfitto per 100 anni e che non siete una nostra rivale storica, siete peggio della Roma e della Fiorentina.

Siete un Cagliari qualsiasi'.

Oltre a commenti dal tono negativo ne sono arrivati altri a sostegno di quanto asserito da Auriemma. Un utente ha scritto: 'In Inghilterra sarebbe stato radiato dalla federazione e messo alla porta dal suo club, non può stare più in panchina a bordo campo'. Un altro follower di Auriemma ha scritto: 'I tristi juventini non hanno mai saputo fare autocritica, tranne un paio forse.

I commenti a questo tweet sono ancora più miserabili degli insulti di Landucci'.

La decisione del giudice sportivo dopo Juventus-Napoli

Non solo squalifica e ammenda a Landucci. Il giudice sportivo ha deciso di sanzionare anche la Juventus come club con una multa di 15 mila euro per aver rivolto insulti nei confronti dell'arbitro e per 'aver intonato reiteratamente cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria'.