Il giornalista Graziano Campi ha recentemente parlato della Juventus e di quello che potrebbe accadere il 19 aprile, quando il collegio di Garanzia del Coni si riunirà per decidere sul ricorso fatto dai bianconeri per la penalizzazione di 15 punti subita in campionato.

Dello stesso argomento hanno parlato nelle scorse ore anche il giornalista Giancarlo Padovan e l'avvocato Giulio Dini.

Campi: 'Penso che il 19 verrà annullata la sanzione del -15 contro la Juventus'

Il giornalista Graziano Campi, intervistato a Calciomercato.it su TV Play, ha parlato di quanto potrebbe accadere il 19 aprile quando il collegio di Garanzia del Coni dovrà riunirsi per decidere sul ricorso che la Juventus ha presentato contro la penalizzazione dei -15 punti tolti ai bianconeri in campionato.

In particolare Campi ha spiegato: "Credo che il 19 aprile venga annullata la sanzione e dopo mi aspetto il circo. Magari sbaglio, ma immaginatevi questo: viene annullata la sentenza senza rinvio perché ci sono stati errori procedurali, soprattutto il discorso legato all’articolo 4 che non era stato imputato alla Juventus. La Juve ne uscirebbe, ma Chiné sa che con tutte le altre squadre dovrà utilizzare l’articolo 4. Quindi i bianconeri verrebbero assolti, ma tutte le altre sarebbero condannate".

Padovan: 'Qualsiasi sia la sentenza del 19 aprile, saremo di fronte ad un evento che ha falsato il campionato'

Anche il giornalista sportivo Giancarlo Padovan ha commentato tramite un editoriale pubblicato su calciomercato.com quanto accadrà il 19 aprile con il collegio di Garanzia del Coni.

Ecco quanto scritto in proposito: "Fra sette giorni esatti, mercoledì 19 aprile, il collegio di Garanzia del Coni si esprimerà sul ricorso della Juventus contro la penalizzazione di 15 punti in classifica. Qualsiasi sia la sentenza, che verterà sul metodo e non sul merito, saremo di fronte ad un evento che ha già falsato la prime posizioni della serie A ed è probabilmente destinato a intaccare anche le rimanenti giornate di campionato.

La serie A ne uscirà ancor meno regolare se alla Juve fossero restituiti i 15 punti".

Dini: 'Sono convinto che il 19 la Juve potrà ottenere i 15 punti ma sulla questione di stipendi non vedo margini difesa'

L’avvocato Giulio Dini ha parlato della Juventus e del caso plusvalenze ai microfoni della trasmissione Scanner.

In particolare il legale ha affermato: “Facendo un piccolo passo indietro, per quanto riguarda l'indagine PRISMA sappiamo che sul ricorso della difesa della Juventus il 19 aprile si terrà la nuova udienza, rispetto alla quale i bianconeri sono convinti di poter ottenere un risultato di recupero. Ma sulla questione stipendi margine di difesa non ne vedo”.