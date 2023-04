Nelle scorse ore l'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato ai microfoni della Bobo TV della partita giocata e persa dalla Juventus contro il Napoli domenica sera. Dello stesso argomento hanno parlato anche Christian Vieri, sempre alla Bobo TV e l'ex presidente dei partenopei Corrado Ferlaino, ai microfoni del Corriere dello Sport.

Cassano: "Non posso pensare che una delle squadre più forti al mondo sulla carta si faccia dominare in questo modo"

Alla Bobo Tv, Antonio Cassano ha nuovamente criticato Allegri ed è tornato a parlare della Juventus e della partita persa dai bianconeri in campionato per 0-1 contro il Napoli di Luciano Spalletti.

L'ex calciatore barese ha asserito: "Non posso pensare che la Juve, una delle squadre più forti al mondo sulla carta, si fa dominare in questo modo. Senza idee e senza coraggio e sperare di difendere lo 0-0. Non fanno tre passaggi e non hanno idee. La Juve non può trovare alibi: ha fatto schifo da inizio stagione”.

Cassano ha poi parlato degli episodi arbitrali che si sono visti in campo tra Juventus e Napoli, soffermandosi sulla manata rifilata da Gatti ai danni di Kvaratskhelia: "Gatti merita di stare fuori per cinque giornate. Giudice Sportivo farà finta di niente? Così il Var va tolto, non serve a niente".

Cassano ha poi concluso il suo intervento parlando del Var ed evidenziando come lo strumento utilizzato dagli arbitri serva sostanzialmente a rendere il calcio uno show.

Vieri: "Gatti ha tirato un pugno a Kvaratskhelia, andava espulso"

Della partita giocata da Juventus e Napoli ha parlato anche Christian Vieri. L'ex calciatore nerazzurro, alla Bobo Tv, si è inizialmente concentrato sulla mancata espulsione di Federico Gatti: "Non possiamo stare qui a raccontarla, Gatti ha tirato un cazzotto a Kvara.

Non ho ancora capito come viene utilizzato il Var, andava espulso".

Vieri ha poi cambiato argomento, parlando del possibile destino di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus: "Il futuro di Allegri? Credo che rimarrà per due fattori: da un lato il caos societario, poi per il suo contratto ricco".

Ferlaino: "Battere la Juventus all'ultimo minuto per chi l'ha sempre combattuta rende felice"

Anche l'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino ha parlato della partita giocata dalla Juventus contro il Napoli al Corriere dello Sport affermando: "Battere la Juve al 93′ rende felice chi l’ha combattuta per una vita. Il Napoli, eccezionale, ha potuto approfittare del rendimento appunto alterno di Inter e Milan. Sulla Juve, poi, ha inciso la penalizzazione di 15 punti, per ora restituiti. Festa scudetto? Non aveva senso aspettare, era già fatta, ma vincere a Torino con la Juve riempie"