Secondo le ultime news riportate da Tuttosport, la Juventus starebbe studiando il nome del prossimo direttore sportivo dei bianconeri e tra i papabili ci sarebbero Igli Tare della Lazio, Cristiano Giuntoli del Napoli, Frederic Massare del Milan e Gianluca Petrachi, attualmente senza club. Inoltre i bianconeri cercherebbero un rinforzo per la difesa ed il nome indicato direttamente da Massimiliano Allegri sarebbe quello di Kalidou Koulibaly del Chelsea.

La Juventus vorrebbe cambiare direttore sportivo: Tare, Massara e Giuntoli tra i nomi osservati

I massimi dirigenti della Juventus starebbero pensando ad un cambio per quanto concerne la figura del direttore sportivo e alla Continassa sarebbe in atto un vero e proprio casting per scegliere colui che dovrebbe prendere il posto di Federico Cherubini. Secondo quanto riportato da Tuttosport dunque, uno dei nomi che la Juve vaglierebbe sarebbe quello di Igli Tare: il ds della Lazio non avrebbe un rapporto idilliaco con Maurizio Sarri, tuttavia il dirigente albanese godrebbe della stima incondizionata del presidente dei biancocelesti Claudio Lotito. Un altro direttore sportivo che piacerebbe alla compagine bianconera sarebbe Gianluca Petrachi: l'ex ds della Roma attualmente si trova senza squadra e di conseguenza sarebbe un profilo da poter ingaggiare senza dover passare per il consenso di una terza persona, circostanza, che per esempio si potrebbe palesare nel caso di Cristiano Giuntoli.

Il dirigente del Napoli è legato ai partenopei da un contratto che scadrà nel 2024 e stando alle indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, il numero uno degli azzurri Aurelio De Laurentiis non vorrebbe privarsene prematuramente. Di conseguenza, se la Juve volesse davvero Giuntoli, allora lo dovrebbe acquisire dal Napoli come fosse un calciatore.

Discorso simile potrebbe valere per Frederic Massara: il braccio destro di Maldini al Milan, è legato al club rossonero fino al prossimo anno, tuttavia una sua partenza potrebbe essere meno complicata rispetto a quella di Giuntoli. Sullo sfondo per la Juventus, si staglierebbe sempre la figura di Andrea Berta, attuale direttore sportivo dell'Atletico Madrid.

Mercato Juventus, Allegri avrebbe indicato Koulibaly come obiettivo per la difesa del prossimo anno

La Juventus, oltre ad un direttore sportivo, vorrebbe lanciare l'assalto ad un difensore e stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome indicato sarebbe quello di Kalidou Koulibaly. Attualmente in forza al Chelsea, Koulibaly sarebbe un pallino di Massimiliano Allegri che in lui vedrebbe il rinforzo ideale per la propria retroguardia. Ecco perché la Juve vorrebbe proporre al Chelsea una trattativa che si basi sul prestito secco senza obbligo di riscatto. Come alternativa per la difesa, i bianconeri osserverebbero anche altri nomi tra cui Giorgio Scalvini dell'Atalanta.