La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante la sessione estiva. Le strategie dipenderanno inevitabilmente anche dall'eventuale qualificazione alle competizioni europee, attualmente non scontata date le vicende extra campo in corso.

Il club lavora soprattutto al nuovo direttore sportivo ma anche anche alla situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno, fra questi Angel Di Maria che non ha mai nascosto di trovarsi bene alla Juventus e a Torino con la sua famiglia.

Nonostante i risultati poco brillanti della squadra bianconera fin qui, il giocatore starebbe valutando la possibilità di rimanere anche nella stagione 2023-2024.

Di Maria potrebbe rimanere alla Juventus anche nella stagione 2023-2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riprese da juventusnews24, Angel Di Maria sarebbe pronto a prolungare la sua intesa contrattuale con la Juventus fino a giugno 2024. La volontà del giocatore sarebbe quella di rimanere almeno un'altra stagione nel calcio europeo anche perché nel 2024 ci sarà la Coppa America e la nazionale argentina vorrà confermarsi come vincitrice della competizione.

Rimanere nel calcio europeo significherebbe garantirsi una convocazione, oltre al fatto che l'argentino si trova bene a Torino. Il fantasista sarebbe pronto a prolungare la sua intesa contrattuale anche nell'eventualità in cui la Juventus non dovesse disputare le competizioni europee, il club dal canto suo sarebbe felicissimo di mantenere in rosa un calciatore di livello mondiale che ha già dimostrato di saper trascinare la squadra nei momenti difficili.

La situazione contrattuale degli altri giocatori in scadenza a giugno

La Juventus dovrà valutare la situazione contrattuale anche degli altri giocatori in scadenza a giugno. Parliamo di Alex Sandro, Juan Cuadrado, Adrien Rabiot e Carlo Pinsoglio. Il brasiliano potrebbe prolungare per due stagioni dilazionando l'attuale ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione.

Il colombiano invece dovrebbe lasciare Torino così come il francese, che avrebbe delle offerte importanti con ingaggi da circa 10 milioni di euro a stagione. Per quanto riguarda invece il terzo portiere bianconero probabile che un'intesa possa arrivare a fine stagione. Non dovrebbe essere riscattato invece Leandro Paredes, il centrocampista argentino ha deluso e farà ritorno al Paris Saint Germain a giugno.