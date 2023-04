La Juventus ha ottenuto una sconfitta contro il Sassuolo che ha deluso molto i tifosi, non solo per il risultato ma anche per il modo in cui è arrivata. I giocatori sono sembrati appesantiti oltre e il gioco continua a non essere efficace. La squadra spesso si affida alle giocate individuali, ma in questo momento la forma di due dei giocatori più talentuosi, Angel Di Maria e Federico Chiesa, in questo momento non è ideale.

Diversi tifosi bianconeri sui social hanno lanciato l'hashtag #AllegriOut, auspicando un nuovo tecnico per la nuova stagione.

Massimiliano Allegri rimarrà alla Juventus almeno fino a giugno, ma intanto sui social alcuni tifosi hanno suggerito dei nomi per sostituirlo nella stagione 2023-2024. Fra questi spunta anche Roberto De Zerbi, che dopo l'ottimo lavoro al Sassuolo e le difficoltà nello Shakhtar Donetsk dovute alla guerra in Ucraina sta attualmente dimostrando tutte le sua capacità al Brighton. La squadra inglese sta lottando per un posto nelle competizioni europee e nell'ultima giornata di campionato ha sconfitto anche il Chelsea.

I tifosi bianconeri vorrebbero l'ingaggio di De Zerbi

Alcuni tifosi della Juventus sui social vorrebbero l'ingaggio di Roberto De Zerbi per la stagione 2023-2024. In questi giorni su Twitter circolano infatti diversi commenti a favore dell'attuale tecnico del Brighton.

Altri nomi che piacciono ai tifosi della Vecchia Signora sono quelli di Luis Enrique, di Igor Tudor e di Julian Nagelsmann, recentemente esonerato dal Bayern Monaco e sostituito da Tuchel.

Di certo l'eventuale addio di Allegri dipenderà da questo finale di stagione, se la squadra bianconera non dovesse arrivare fino in fondo in Coppa Italia ed in Europa League e nelle prime quattro in campionato (al netto della penalizzazione) la Juventus potrebbe affidarsi ad un nuovo tecnico.

Fra i nomi accostati dai media alla società bianconera ci sono anche Zinedine Zidane, attualmente senza panchina e Antonio Conte, che recentemente ha rescisso il suo contratto con il Tottenham e da luglio potrebbe iniziare un nuovo progetto sportivo nel campionato italiano.

Potrebbe arrivare alla Juventus anche un nuovo direttore sportivo

La Juventus starebbe lavorando anche all'ingaggio di un nuovo direttore sportivo. Fra i preferiti ci sarebbe Cristiano Giuntoli del Napoli e circola anche l'ipotesi Ricky Massara del Milan, entrambi in scadenza di contratto con le rispettive società a giugno 2024.

Si valuterebbe anche il profilo di Andrea Berta dell'Atletico Madrid, che nelle ultime stagioni ha fatto un lavoro importante con la società spagnola valorizzando anche il settore giovanile.