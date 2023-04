La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Tante le esigenze che riguardano la società bianconera, soprattutto per quanto riguarda le fasce difensive. Potrebbe arrivare anche un altro centrale difensivo, soprattutto se dovesse partire Rugani. Intanto un altro difensore della società bianconera negli ultimi giorni è finito al centro delle notizie di mercato. Parliamo di Federico Gatti, che nelle ultime partite è cresciuto molto diventando uno dei titolari della difesa bianconera. Prestazioni importanti per il classe 1998 che hanno attirato l'interesse di diverse società, fra queste anche le inglesi.

Gatti piacerebbe all'Everton: la Juve lo lascerebbe partire per circa 30 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di calciomercato.com il giocatore Federico Gatti piacerebbe all'Everton. La Juventus valuterebbe offerte per il centrale solo per una somma vicina ai 30 milioni di euro. Il classe 1998 è stato acquistato dalla società bianconera nel mercato di gennaio 2022 dal Frosinone per circa 10 milioni di euro, rimanendo in prestito nella società laziale fino a giugno. Dopo una prima parte di stagione in cui ha raccolto poco minutaggio gradualmente il tecnico Allegri lo sta schierando titolare.

Ha giocato match importanti, contro il Friburgo in Europa League nel ritorno degli ottavi di finale, contro l'Inter in Coppa Italia e contro la Lazio in campionato. Ha disputato fino ad adesso fra campionato italiano, Coppa Italia, Champions League ed Europa League 15 match. Attualmente non ci sarebbe la volontà da parte della società bianconera di lasciarlo partire a meno che arrivi un'offerta vicina ai 30 milioni di euro.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzarsi soprattutto nel settore difensivo nel calciomercato estivo. Potrebbero arrivare un terzino sinistro ed uno destro, a tal riguardo piacciono Carlos Augusto del Monza, in scadenza di contratto a giugno 2024, ed Emil Holm dello Spezia. Entrambi valutati circa 20 milioni di euro, andrebbero anche a ringiovanire la rosa bianconera.

Per quanto riguarda invece il ruolo di difensore centrale non è da scartare la possibilità di una promozione in prima squadra di Koni De Winter, che sta giocando titolare in prestito all'Empoli. Da valutare anche Dean Hujsen, che sta giocando titolare nella Juventus Next Gen nonostante sia un classe 2005. Potrebbe essere promosso in prima squadra insieme all'altro classe 2005, Kenan Yildiz.