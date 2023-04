La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Molto dipenderà dall'eventuale partecipazione o meno alla prossima Champions League: si parla ad esempio di un Adrien Rabiot che potrebbe prolungare in caso di qualificazione alla competizione europea, diversamente da Angel Di Maria, in merito al quale almeno sino a qualche settimana fa si parlava di possibile permanenza anche senza coppe europee.

Si, perchè le ultime notizie di mercato riportate da calciomercato.it parlano di un interesse del Barcellona per l'argentino su espressa richiesta pare di Leo Messi, che in caso di ritorno in Catalogna gradirebbe trovare come compagno di squadra il Fideo.

Di Maria potrebbe trasferirsi al Barcellona

Oltre a Di Maria, Messi vorrebbe trovare in blaugrana anche il portiere Emiliano Martinez e il centrocampista del Brighton Alexis Mac Allister, con cui la Pulce ha condiviso l'esperienza del Mondiale vinto dall'Albiceleste in Qatar.

La speranza della società bianconera è che Angel Di Maria decida tuttavia di prolungare il contratto per un'altra stagione, la vittoria di una competizione (che sia Coppa Italia o Europa League) potrebbe agevolare una sua permanenza a Torino.

Dopo una prima parte di stagione condizionata dagli infortuni nella seconda Di Maria si sta rivelando decisivo per la Juventus, soprattutto in Europa League, dove ha contribuito alla qualificazione agli ottavi di finale segnando una tripletta contro il Nantes in terra francese.

I dati stagionali dicono che l'argentino ha disputato fra campionato italiano, Coppa Italia, Champions League ed Europa League 27 match segnando 8 gol e fornendo 7 assist decisivi ai suoi compagni.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire un altro argentino a giugno. Parliamo di Leandro Paredes, che difficilmente sarà riscattato dal Paris Saint Germain.

Una stagione non ideale quella del centrocampista che costerebbe in caso di acquisto circa 20 milioni di euro oltre al fatto che con i suoi 7 milioni di euro l'anno è uno dei giocatori che più guadagna nella rosa bianconera.

Senza qualificazione alla Champions League, non è poi esclusa una cessione di Dusan Vlahovic che potrebbe essere sostituito da Rasmus Hojlund dell'Atalanta, con la Dea che vorrebbe incassare attorno ai 40 milioni di euro da una sua eventuale cessione dopo solo un anno a Bergamo.