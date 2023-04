La Juventus si è messa alle spalle la gara contro lo Sporting Lisbona per pensare alla sfida di domani 16 aprile contro il Sassuolo. Per questo match è lecito aspettarsi alcuni cambi di formazione visto che il calendario dei bianconeri è piuttosto serrato. Ma per la partita contro il Sassuolo non ci sarà Moise Kean come ha rivelato lo stesso Massimiliano Allegri in conferenza: "Kean credo che non sarà disponibile per un fastidio al flessore accusato ieri (14 aprile)". Per quanto riguarda le scelte di formazione sarà decisivo l'allenamento di oggi 15 aprile ma il tecnico livornese ha comunque dato qualche indicazione sulle possibili scelte a centrocampo: "Paredes fisicamente sta bene ed è pronto per giocare.

Pogba non lo è". Dunque, l'argentino contro il Sassuolo potrebbe avere la chance di giocare dal primo minuto mentre Paul Pogba partirà dalla panchina.

Cambi per Allegri

La Juventus, in questo periodo, avrà di fronte a sé diverse sfide importanti. I bianconeri giocheranno ogni tre giorni e per questo momento le rotazioni sembrano essere quanto mai fondamentali per mantenere alto lo stato di forma di tutti i giocatori. Per questo motivo contro il Sassuolo, la Juventus farà alcuni cambi rispetto alla gara contro lo Sporting Lisbona. Massimiliano Allegri ha ancora diversi dubbi visto che c'è ancora l'allenamento di questo pomeriggio 15 aprile. in particolare, il tecnico livornese dovrà valutare le condizioni fisiche di alcuni giocatori in particolare non è da escludere un turno di riposo per Gleison Bremer: "Bremer ha giocato tante partite, vediamo, l’altro giorno aveva un po' di mal di gola".

Qualora il numero 3 juventino dovesse riposare al suo posto giocherebbe uno tra Daniele Rugani e Leonardo Bonucci. Il capitano della Juventus sta meglio e contro il Sassuolo potrebbe fare il suo ritorno tra i titolari. In avanti, invece, dovrebbe esserci il ritirno di Dusan Vlahovic come ha spiegato lo stesso Massimiliano Allegri: "Vlahovic ha fatto mezz'ora l'altro giorno, è in una buona condizione, a Roma ha fatto 60 minuti e domani (16 aprile ndr) credo che sarà della partita".

Mentre per quanto riguarda Wojciech Szczesny si prenderà un decisione questo pomeriggio 15 aprile visto che Massimiliano Allegri parlerà con il suo portiere per sapere se se la sente di seguire la squadra a Sassuolo. Il numero 1 juventino ha avuto delle palpitazioni durante la partita contro lo Sporting Lisbona e lo staff medico della Juventus lo ha immediatamente sottoposto ad accertamenti.

Gli esami hanno escluso problemi ma contro il Sassuolo il portiere polacco riposerà e giocherà Mattia Perin.

La risposta di Allegri a Paulo Sousa

In conferenza stampa Massimiliano Allegri ha avuto anche modo di rispondere a Paulo Sousa che aveva criticato la Juventus prima del match contro lo Sporting: "Ci sono degli allenatori molto bravi che sono in grado di gestire la propria squadra e le altre". Infine, il tecnico livornese ha spiegato come lui e i suoi ragazzi stanno attendendo la sentenza del 19 aprile che dirà se la Juventus riavrà i 15 punti che sono stati tolti per la questione plusvalenze: "Serenamente, ormai tanto ci siamo fatti una bella corazza".