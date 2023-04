Tra qualche ora la Juventus scenderà in campo contro la Lazio in un match delicatissimo per la zona Champions League, i cui significati sono stati impreziositi per ambodue le squadre visti i passi falsi di Milan e Inter, fermati sul pari da Empoli e Salernitana.

Massimiliano Allegri non sarà in panchina, non è partito per Roma per via di un attacco influenzale, a guidare la squadra ci sarà dunque il vice Landucci: non è escluso che il tecnico livornese possa partire alla volta di Roma nella giornata di oggi qualora le sue condizioni di salute dovessero migliorare.

L'ultima volta che i bianconeri hanno giocato un match di campionato a Roma senza il suo primo allenatore in panchina è arrivata una vittoria per 3-4 contro la Roma, una gara vinta dai bianconeri in rimonta, passati dall'1-3 al 4-3 finale con una ripresa dallo sviluppo imprevedibile.

Per la gara di stasera sono invece ancora molti i dubbi del tecnico bianconero che potrebbe puntare su Arek Milik dal primo minuto in coppia con Dusan Vlahovic. Angel Di Maria e Federico Chiesa potrebbero dunque accomodarsi in panchina, pronti a subentrare a gara in corso. Nella conferenza della vigilia Allegri ha però speso parole confortanti su Chiesa, si registra dunque una certa tentazione di farlo partire dal primo minuto: al momento non è la soluzione più probabile ma l'ipotesi di una sua titolarità esiste.

Danilo potrebbe riposare

L'altra novità dell'ultima ora potrebbe riguardare il reparto arretrato dove potrebbe riposare Danilo, con la difesa che a quel punto verrebbe composta da Alex Sandro e ancora Federico Gatti. Bonucci, pienamente recuperato, si accomoderà certamente in panchina. In genere è molto difficile che Allegri rinunci a Danilo, se dovesse riposare è probabile che la cosa sia stata suggerita più dallo staff atletico che non da 'semplici' esigenze di turn over.

A centrocampo, invece, non dovrebbe esserci nessuna novità: a destra sarà confermato Juan Cuadrado anche perché Mattia De Sciglio non è a disposizione a causa di un affaticamento muscolare, in mezzo Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot mentre a sinistra agirà l'onnipresente Filip Kostic. In attacco come accennato dovrebbe giocare il duo formato da Arek Milik e Dusan Vlahovic con Chiesa più defilato. Quasi certa invece la panchina per Di Maria.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.