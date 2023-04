Questa sera è in programma Juventus vs Napoli [VIDEO], un match importante per i bianconeri che vincendo potrebbero scavalcare la Lazio sconfitta dal Torino e andare in seconda posizione.

Buone notizie per Allegri sono arrivate dall'infermeria dato che Gleison Bremer è perfettamente recuperato: il brasiliano, che nel match di Europa League contro lo Sporting Lisbona era uscito per un affaticamento muscolare, partirà comunque dalla panchina. Al suo posto dovrebbe partire titolare Daniele Rugani, anche in avanti si prospetta un cambio di formazione importante con Matias Soulè dall'inizio e Chiesa e Di Maria inizialmente fuori.

Turnover in vista della Coppa Italia

Il calendario della Juventus è molto serrato e per questo motivo Massimiliano Allegri dovrà dosare le forze dei suoi ragazzi. Detto di Daniele Rugani la difesa a 3 dovrebbe essere completata da Federico Gatti e Danilo con Alex Sandro dunque in panchina. A centrocampo, invece, dovrebbe toccare a Fabio Miretti, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot con Juan Cuadrado a destra e Filip Kostic a sinistra che riprenderà dunque il proprio posto dopo essere partito dalla panchina contro lo Sporting Lisbona a beneficio di Federico Chiesa. Anche in avanti ci sarà ampio turnover con Dusan Vlahovic e Angel Di Maria che dovrebbero essere rimpiazzati da Matias Soulè e Arek Milik.

La probabile formazione della Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulè; Milik.

Cambia a gara in corso

Massimiliano Allegri avrebbe dunque deciso di optare per un po' di turnover anche perché mercoledì 26 aprile è in programma la gara di Coppa Italia contro l'Inter.

Nessuno comunque è indisponibile, ecco che dalla panchina potrebbero entrare a gara in corso Paul Pogba, Federico Chiesa, Angel Di Maria e Dusan Vlahovic, inizialmente risparmiati visto il match coi nerazzurri e in generale considerate le tante partite ravvicinate. A stretto giro ci sarà infatti l'infrasettimanale in Serie A che precederà la doppia fondamentale sfida contro il Siviglia, che se vinta potrebbe aprire a Massimiliano Allegri la terza finale europea della sua carriera in bianconero dopo le Finali di Champions League perse nel 2015 e 2017 contro Barcelona e Real Madrid.

La conquista dell'EL spalancherebbe tra l'altro alla Juventus le porte di accesso alla prossima Champions League oltre a consentirle di poter disputare la Finale di Supercoppa Europea la prossima estate.