In queste ore, la Juventus si sta preparando in vista della gara contro il Verona di questo sabato 1° aprile.

Sarà la prima gara che per i bianconeri aprirà un periodo ricco di impegni: in questo mese la Juventus avrà di fronte a sé nove partite tra campionato, Coppa Italia e Europa League. Per questo motivo Massimiliano Allegri sta pensando a un po' di turnover visto che poi martedì 4 aprile ci sarà la semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Inter. Il tecnico livornese, però, ha recuperato gran parte degli infortunati e tra i rientri ci sarà quello di Arkadiusz Milik.

Il polacco è fermo dal 29 gennaio e contro il Verona tornerà tra i titolari, al posto di Dusan Vlahovic che partirà dalla panchina.

Turnover dei bianconeri

Nella partita contro il Verona mancheranno Leonardo Bonucci, Paul Pogba e Federico Chiesa. Anche se quest'ultimo tornerà a disposizione per il match del 4 aprile contro l'Inter. Oltre agli infortunati, la Juventus dovrà rinunciare anche a due squalificati ovvero Adrien Rabiot e Leandro Paredes. Il tecnico livornese per sostituire il francese sta pensando ad Enzo Barrenechea. Il giovane argentino pare favorito su Fabio Miretti.

In difesa, invece, la Juventus confermerà il terzetto visto prima della pausa, mentre Alex Sandro (che ha recuperato dal problema muscolare accusato a metà marzo) partirà dalla panchina.

Dunque, la retroguardia bianconera contro il Verona sarà formata da Federico Gatti, Gleison Bremer e Danilo. Davanti a loro sarà confermata la linea a cinque formata da Mattia De Sciglio, Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli, Enzo Barrenechea e Filip Kostic. Il numero 2 juventino è favorito su Juan Cuadrado. In attacco, invece, toccherà alla coppia formata da Milik e Moise Kean.

Di Maria parte dalla panchina

La Juventus, per la gara contro il Verona, preserverà alcuni dei suoi titolarissimi. Infatti, Dusan Vlahovic e Angel Di Maria partiranno dalla panchina per essere al top per la gara contro l'Inter. "El Fideo" è rientrato a Torino dall'Argentina solo nella giornata di giovedì 30 marzo e di fatto ha svolto solo la seduta di ieri 31 marzo e la rifinitura di questo sabato mattina: per questo motivo, Allegri lo preserverà per poi eventualmente farlo entrare a gara in corso.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli Locatelli, Barrenechea, Kostic; Kean, Milik.